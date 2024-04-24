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«Живём на 23 этаже». Почему удобно заказывать клининг окон?

24 апреля 2024 11:43
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Комфорт XXI века. Сегодня абсолютно не обязательно быть хорошей хозяйкой – можно вызвать сотрудника клининговой компании, нанять домработницу или заказать еду на дом. Все это облегчает жизнь, что женщин не может не радовать. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вы заказываете клининг?

«Живём на 23 этаже». Почему удобно заказывать клининг окон?-1

Ольга Карпова, мама двоих детей:
Я клининг заказывала пока только на мойку окон. Мы живем на 23 этаже, у нас два балкона, две входные группы и одно французское окно. Я боюсь панически высоты. Я первое время, когда мы переехали, даже подходить боялась к этим окнам, не то, что их мыть. Поэтому мытье окон раз в год – это точно клининг. Мне кажется, это очень удобно. Я просто посмотрела, сколько по времени эта работа занимает. Ребята пришли в 9 утра и ушли в 6 вечера. Я поняла, что заплатила деньги и абсолютно правильно, что заплатила, даже не пыталась делать этого сама.

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# Бытовое обслуживание населения # общество # Алеся Лакина

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