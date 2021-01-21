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Общественная приёмная по вопросам ЖКХ работала в Могилёве. С какими вопросами звонили граждане?

21 января 2021 14:31
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Новости Беларуси. Общественная приемная по вопросам ЖКХ 21 января работала в Могилеве. В условиях пандемии обращения граждан принимали по телефону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общественная приёмная по вопросам ЖКХ работала в Могилёве. С какими вопросами звонили граждане?-1

И такой формат связи доказал свою актуальность. В отличие от личного приема чиновникам удается принимать почти в два раза больше обращений. Среди вопросов, которые волнуют могилевчан, – арендное жилье, оплата за коммунальные услуги, капитальный ремонт домов. Два звонка касались работы системы отопления.

Общественная приёмная по вопросам ЖКХ работала в Могилёве. С какими вопросами звонили граждане?-4

Игорь Даньков, начальник отдела ЖКХ Могилевского горисполкома:
Морозы, которые несколько дней достаточно серьезно проверяли на выносливость нашу работу жилищно-коммунального хозяйства и непосредственно системы отопления, показали отсутствие каких-то серьезных моментов, то, что подготовка к этому осенне-зимнему периоду проведена действительно достаточно серьезная.

Общественная приёмная по вопросам ЖКХ работала в Могилёве. С какими вопросами звонили граждане?-7

Уже завтра, 22 января, к гражданам, которых волнует теплоснабжение, приедет специальная комиссия для обследования их домов.

# Прием граждан # общество # Игорь Даньков # Фотофакт

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