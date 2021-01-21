Общественная приёмная по вопросам ЖКХ работала в Могилёве. С какими вопросами звонили граждане?

Новости Беларуси. Общественная приемная по вопросам ЖКХ 21 января работала в Могилеве. В условиях пандемии обращения граждан принимали по телефону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И такой формат связи доказал свою актуальность. В отличие от личного приема чиновникам удается принимать почти в два раза больше обращений. Среди вопросов, которые волнуют могилевчан, – арендное жилье, оплата за коммунальные услуги, капитальный ремонт домов. Два звонка касались работы системы отопления.

Игорь Даньков, начальник отдела ЖКХ Могилевского горисполкома:

Морозы, которые несколько дней достаточно серьезно проверяли на выносливость нашу работу жилищно-коммунального хозяйства и непосредственно системы отопления, показали отсутствие каких-то серьезных моментов, то, что подготовка к этому осенне-зимнему периоду проведена действительно достаточно серьезная.