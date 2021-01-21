Споёт на национальном отборе «Славянского базара». Мальчик из Молодечно попал в пятёрку сильнейших исполнителей области
Новости Беларуси. Денис Шиман из Молодечно прошел областной отборочный тур детского конкурса на «Славянском базаре» в Витебске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
12-летний певец попал в пятерку сильнейших исполнителей области в своей возрастной категории от 8 до 14 лет. Уже в пятницу, 22 января, пройдет второй тур.
Мы познакомились с молодым исполнителем и узнали, как он готовится к следующему этапу конкурса.
Ольга Власовец, корреспондент:
Когда поет Денис Шиман, сердце замирает. Талантливый парень из Молодечно занимается в образцовой студии эстрадной песни «Споем вместе». И его мечта – получить приз детского конкурса «Славянский базар в Витебске – 2021».
Шаги к своей цели он делает ежедневно. Парень занимается танцами, музыкой, вокалом, играет на фортепиано. Расписана каждая минута.
Денис Шиман:
Каждый день у меня занят, только воскресенье у меня свободный день. Вокал у меня два раза в неделю. Я хожу сюда в студию и езжу в Минск заниматься. Танцую я тоже два дня в неделю по часу. Хожу в музыкальную школу три дня в неделю. И так у меня почти все недели загружены.
Такая работа приносит свои плоды. Денис прошел областной отборочный тур детского конкурса на «Славянском базаре в Витебске» и попал в пятерку сильнейших исполнителей региона в своей категории.
На суд жюри юный исполнитель представил две композиции. Одна из них – произведение белорусского автора на родном языке. Молодечненец исполнил символическую песню своей соотечественницы Елены Атрашкевич на слова Людмилы Войновой и Бориса Макаревича «Я нарисую мир без войны».
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