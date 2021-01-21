Споёт на национальном отборе «Славянского базара». Мальчик из Молодечно попал в пятёрку сильнейших исполнителей области

Мы познакомились с молодым исполнителем и узнали, как он готовится к следующему этапу конкурса.

12-летний певец попал в пятерку сильнейших исполнителей области в своей возрастной категории от 8 до 14 лет. Уже в пятницу, 22 января, пройдет второй тур.

Ольга Власовец, корреспондент: Когда поет Денис Шиман, сердце замирает. Талантливый парень из Молодечно занимается в образцовой студии эстрадной песни «Споем вместе». И его мечта – получить приз детского конкурса «Славянский базар в Витебске – 2021».

Денис Шиман:

Каждый день у меня занят, только воскресенье у меня свободный день. Вокал у меня два раза в неделю. Я хожу сюда в студию и езжу в Минск заниматься. Танцую я тоже два дня в неделю по часу. Хожу в музыкальную школу три дня в неделю. И так у меня почти все недели загружены.

Такая работа приносит свои плоды. Денис прошел областной отборочный тур детского конкурса на «Славянском базаре в Витебске» и попал в пятерку сильнейших исполнителей региона в своей категории.