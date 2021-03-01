«Не продай, не укради и помоги человеку». Жизненные принципы Михаила Русого
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению, рассказал о жизненных принципах и о том месте, где вырос.
Вадим Щеглов, ведущий:
Как вам, парню из простой крестьянской семьи из деревни, удалось состояться в жизни? В чем ваш секрет успеха?
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению:
Я не знаю, мы же все из деревни. Делить не надо, просто надо отдавать всего себя своему делу. Самое главное – быть честным, не предай, не укради и помоги человеку. Такие три позиции, которые присущи любому человеку.
Вадим Щеглов:
У вас сейчас больше кабинетная работа, не скучаете ли вы по работе в поле?
Михаил Русый:
Не скажу, что кабинетная работа, много поручений.
Вадим Щеглов:
У вас две малых родины. Что для вас малая родина?
Михаил Русый:
Если честно говорить, жизнь чиновника и жизнь государственного служащего как у военного. Представьте, сменил девять мест работы. Страна важнее. Там, где родился, и там, где родители. К сожалению, отца уже нет, дожил до 91 года, два года уже нет. Мама живет в Столбцах, 91 год. Есть мама – есть жизнь. Ты едешь туда, это твоя родина там, где мама живет.
Вадим Щеглов:
Какое у вас самое яркое воспоминание из детства деревенского?
Михаил Русый:
Воспоминаний ярких и не ярких много. Первое яркое впечатление – когда отец взял в лодку рыбу ловить. Мы же на Припяти выросли. По субботам все наши мужики уходили ловить рыбу, потому что благодаря рыбе деревня жила в те времена. Когда мы маленькие были, отец шел с братом мамы ловить, вечером приносили, уже неделю жили мы и они. Немного подрос, с отцом вдвоем пошли, я себя почувствовал мужчиной, добытчиком. Второе – когда дал плуг. У нас пара лошадей, надо картошку распахать. Когда идешь и плуг в руках, ты видишь, сколько ты картошки наверх выворачиваешь, то чувствуешь, что ты тоже землепашец. Это самое главное.
Вадим Щеглов:
Часто получается с земляками встретиться, пообщаться? Обращаются они к вас с просьбами, за советами?
Михаил Русый:
Идут поговорить, много интересного. Министром сельского хозяйства только первый раз пришел, получаю письмо. Пишет человек, что с моим отцом вместе служил. Деревня Любовичи. Своровали велосипед, никак не могут его вернуть. Я позвонил начальнику районного отдела, попросил помочь. Быстро нашли. Видимо, какой-то другой дали. Он мне звонит оттуда и говорит: «Спасибо, велосипед вернули, его и покрасили».
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