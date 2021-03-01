«Не продай, не укради и помоги человеку». Жизненные принципы Михаила Русого

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению, рассказал о жизненных принципах и о том месте, где вырос. Вадим Щеглов, ведущий:

Как вам, парню из простой крестьянской семьи из деревни, удалось состояться в жизни? В чем ваш секрет успеха?

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению:

Я не знаю, мы же все из деревни. Делить не надо, просто надо отдавать всего себя своему делу. Самое главное – быть честным, не предай, не укради и помоги человеку. Такие три позиции, которые присущи любому человеку. Вадим Щеглов:

У вас сейчас больше кабинетная работа, не скучаете ли вы по работе в поле? Михаил Русый:

Не скажу, что кабинетная работа, много поручений.

Вадим Щеглов:

У вас две малых родины. Что для вас малая родина? Михаил Русый:

Если честно говорить, жизнь чиновника и жизнь государственного служащего как у военного. Представьте, сменил девять мест работы. Страна важнее. Там, где родился, и там, где родители. К сожалению, отца уже нет, дожил до 91 года, два года уже нет. Мама живет в Столбцах, 91 год. Есть мама – есть жизнь. Ты едешь туда, это твоя родина там, где мама живет. Вадим Щеглов:

Какое у вас самое яркое воспоминание из детства деревенского? Михаил Русый:

Воспоминаний ярких и не ярких много. Первое яркое впечатление – когда отец взял в лодку рыбу ловить. Мы же на Припяти выросли. По субботам все наши мужики уходили ловить рыбу, потому что благодаря рыбе деревня жила в те времена. Когда мы маленькие были, отец шел с братом мамы ловить, вечером приносили, уже неделю жили мы и они. Немного подрос, с отцом вдвоем пошли, я себя почувствовал мужчиной, добытчиком. Второе – когда дал плуг. У нас пара лошадей, надо картошку распахать. Когда идешь и плуг в руках, ты видишь, сколько ты картошки наверх выворачиваешь, то чувствуешь, что ты тоже землепашец. Это самое главное.