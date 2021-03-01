Михаил Русый о небольших городах: «Если будет работа, достойная зарплата, никто никуда не поедет!»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению, рассказал о плане развития маленьких городов. Вадим Щеглов, ведущий:

Еще одна тема, которая звучала на ВНС, – сильные регионы. И вы в резолюции это приняли. Минск подтянули, областные центры подтянули, деревни, агрогородки подтянули. Сейчас речь идет о районных центрах и городах, где свыше 100 тысяч население. Такие, как Орша, Лида, Пинск, Барановичи, Борисов.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению:

Сегодня уже главой государства определено, правительственная программа отработана, 11 крупных регионов ускоренного развития, 31 район и районные центры – это районы, которые мы считаем отстающими, им надо помочь. Добавьте сюда Чернобыльские регионы и юго-восток Могилевщины. В итоге комплексная программа создается: за эту пятилетку поднять регионы. Да, мы много сконцентрировали в таких крупных городах, как областные центры и столица, производство, поэтому города-спутники и прочее. Но тут надо смотреть дальше. Вы затронули очень живую тему. Надо оперативно и Министерству экономики, и правительству, и мы подключаемся, и Академии наук. Как глава государства говорит: «Теперь идти не надо, надо бежать, чтобы не отстать и не упустить». Вадим Щеглов:

Китайцы говорят: «Чтобы стоять на месте сегодня, нужно бежать. Чтобы идти, нужно бежать очень быстро».

Михаил Русый:

Примерно так. Глубокий смысл развития, даже если взять такие регионы, как Бобруйск. Приведу простой пример. Развивают Бобруйск, там есть «Красный пищевик». Хорошее предприятие развивается. Он говорит: «Я хочу развиваться дальше». Мы говорим: «В Бобруйске у тебя есть предприятие». Вот Славгород есть, районный центр, он входит в эти 31, надо там производство создать. Вот тебе база, он создает там производство по выпуску мармелада, 110 рабочих мест по фасовке меда. Построено уже жилье, в прошлом году построили садик дополнительно. К концу года будет производство. 110 рабочих мест и сырьевая зона. Он уже набрал часть специалистов. Люди знают, где жить будут, и работают в Бобруйске на линиях, чтобы сразу перейти туда и не учиться, а сразу начинать работать. Второй вопрос – это крупный город. Помните, мы создавали агрокомбинаты. Шумели: нужны они или нет. Президент всегда говорил, что давайте нарастим мощь фермеров и таких агрокомбинатов. Им тесно будет где-то у себя, они будут проситься выйти отсюда и развивать другие районы. Агрокомбинат «Дзержинский». Уже в половине Дзержинского района есть территория, сейчас в Копыльском районе он строит фабрику по производству мяса индейки. В 2023 уже будем иметь 6 тысяч тонн мяса индейки. Крупский район – около 20 тысяч гектаров. Птицефабрику забрал в Крупском районе. И на перспективу он видит, что в этом районе будет производить 30 тысяч тонн мяса. Вы представляете? В одном регионе. Вот под них сейчас надо как раз в эту программу развития регионов и подтянуть ресурс. То есть если строишь, то вот льготный кредит. Если стоит пустое здание, то за одну базовую передали, но ты его приведи в порядок. Так выстроилась целая плеяда. Фермеров мы затронули. Президент, посещая Адамовичи (Логойский район) два года тому назад, посмотрел и говорит: «Мне бы 100 таких фермеров, мы бы многое решили». Потому что под этих фермеров можно передать низкоэффективные хозяйства, которые есть. У нас пошел по такому пути Новицкий в Лунинецком районе.

Вадим Щеглов:

Был у нас. Жалуется, что земли мало. Михаил Русый:

Вот видите, забрал хозяйство, ему мало земли. И мешать ему не надо. И уже десятки таких фермеров, которые готовы расширять это. Ничего не мешает вдоль кольцевой вокруг Минска фермерам, которые занимаются садоводством. Я знаю, в Минском облисполкоме это Савченко Анатолий Михайлович начинал, сейчас Александр Генрихович Турчин это все продлит. Там 8 –10 гектаров. Такие земли есть. Сад низкоподвойный, там суперсовременная технология, там дисперсная подача воды, капельный полив. Выращиваем эффективный сад. Вся территория будет обустроена, мы будем иметь довольно серьезный эффект. 11 районов (Лида, Пинск, Орша была учебным полигоном), юго-восток поднимется. Так поднимутся эти 30 районов. Надо работать и часть производства переносить именно туда, создавать рабочие места. У государственных служащих есть свой главнокомандующий – Президент. Вот вам Могилев, помощники. Приехали в Глуск, приняли решение привести его в порядок, чтобы соответствовал нормальному городу. «Дожинки» были. Потом люди говорят: «Нам негде работать, нам нужно крупное производство». Какое крупное? Комбинат. А потом людей из Бобруйска возить? В таких городках нужны небольшие производства. Есть лесхоз, с коллегией только вернулись и говорили: «Построй небольшой цех сушки, изготовление садовой мебели и прочее». Создал рабочие места для 15 человек, вот как раз.