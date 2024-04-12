«При дефиците витамина D». Какие препараты выпускает фармацевтическое предприятие «Минскинтеркапс»?

Сфера фармации в Беларуси всегда была в зоне пристального внимания не только медиков, но и Президента. Более чем за два десятка лет из нескольких предприятий возникла целая отрасль. Сегодня отечественная фармацевтическая промышленность имеет довольно высокий статус, но постоянно стремится к совершенству. Об успехах, победах и задачах, которые требуют решения, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Ваша компания экспортирует какую-то продукцию? Вы не могли бы рассказать о структуре тех препаратов, которые наибольшим спросом пользуются у зарубежных партнеров.





Анастасия Лапотентова, заместитель начальника отдела маркетинга «Минскинтеркапс»:

Основной продукцией, которую мы экспортируем, самым популярным спросом пользуется препарат ибупрофен. У нас это ибупрофен в жидкой форме, в капсуле. Экспортируется в такие страны, как Россия, Узбекистан, Казахстан и другие. Также пользуется спросом препарат эссенциальные фосфолипиды для поддержания печени – тоже во многие страны. Не только страны ЕАЭС, это Вьетнам, Ирак и другие страны мира.



Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Что помогает продвигать вашу продукцию на зарубежные рынки? Ведь покупатель должен ее знать и захотеть купить. Может быть, это участие в каких-то выставках, переговоры с партнерами? Ведь мы же должны как-то расширять географию экспорта.



Анастасия Лапотентова:

Да, безусловно, все меры являются действенными. Прямо сейчас наше предприятие участвует в международной выставке в Кыргызстане. В дальнейшем запланировано участие в выставке в Узбекистане, в мае у нас Казахстан. Переговариваем с партнерами, налаживаем связи и увеличиваем экспорт нашей продукции.



Наталья Надольская:

Как проходят эти выставки? Насколько вы уверенно себя чувствуете? Вы же наверняка видите тех конкурентов, которые тоже принимают участие.





Анастасия Лапотентова:

Мы участвуем в выставках в составе холдинга «Белфармпром» единым стендом и представляем нашу общую продукцию, которую экспортируем.