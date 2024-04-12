«При дефиците витамина D». Какие препараты выпускает фармацевтическое предприятие «Минскинтеркапс»?
Сфера фармации в Беларуси всегда была в зоне пристального внимания не только медиков, но и Президента. Более чем за два десятка лет из нескольких предприятий возникла целая отрасль. Сегодня отечественная фармацевтическая промышленность имеет довольно высокий статус, но постоянно стремится к совершенству. Об успехах, победах и задачах, которые требуют решения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Ваша компания экспортирует какую-то продукцию? Вы не могли бы рассказать о структуре тех препаратов, которые наибольшим спросом пользуются у зарубежных партнеров.
Анастасия Лапотентова, заместитель начальника отдела маркетинга «Минскинтеркапс»:
Основной продукцией, которую мы экспортируем, самым популярным спросом пользуется препарат ибупрофен. У нас это ибупрофен в жидкой форме, в капсуле. Экспортируется в такие страны, как Россия, Узбекистан, Казахстан и другие. Также пользуется спросом препарат эссенциальные фосфолипиды для поддержания печени – тоже во многие страны. Не только страны ЕАЭС, это Вьетнам, Ирак и другие страны мира.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Что помогает продвигать вашу продукцию на зарубежные рынки? Ведь покупатель должен ее знать и захотеть купить. Может быть, это участие в каких-то выставках, переговоры с партнерами? Ведь мы же должны как-то расширять географию экспорта.
Анастасия Лапотентова:
Да, безусловно, все меры являются действенными. Прямо сейчас наше предприятие участвует в международной выставке в Кыргызстане. В дальнейшем запланировано участие в выставке в Узбекистане, в мае у нас Казахстан. Переговариваем с партнерами, налаживаем связи и увеличиваем экспорт нашей продукции.
Наталья Надольская:
Как проходят эти выставки? Насколько вы уверенно себя чувствуете? Вы же наверняка видите тех конкурентов, которые тоже принимают участие.
Анастасия Лапотентова:
Мы участвуем в выставках в составе холдинга «Белфармпром» единым стендом и представляем нашу общую продукцию, которую экспортируем.
Юрий Святокум:
Есть какая-то отличительная черта вашего предприятия от других фармпроизводителей?
Анастасия Лапотентова:
Наша отличительная черта, предприятия «Минскинтеркапс» – мы специализируемся на выпуске лекарственных препаратов, биологически активных добавок в капсульной форме. Если рассказывать о преимуществах данной формы выпуска, то это точность дозирования лекарственного вещества. Плюс капсульная форма выпуска позволяет скрыть неприятные запахи и вкус действующего вещества. Также условия хранения капсульной формы – не нужно хранить в холодильнике, допустим.
Совсем недавно наше предприятие также выпустило жевательные капсулы, в частности известный препарат «Д3-капс ультра», который предназначен при дефиците витамина D, может применяться у детей и взрослых. Данная жевательная капсула не содержит сахара, что опять же является преимуществом, и ее не нужно запивать водой.
*На правах рекламы.