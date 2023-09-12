«Не подведем ни Президента, ни народ». 45 следователей приняли торжественную присягу в свой профессиональный праздник

Новости Беларуси. Служить призванию, быть на страже порядка и с честью выполнять задачи во благо Родины. Сотрудники органов предварительного следствия отмечают свой профессиональный праздник. Работникам и ветеранам одной из самых молодых правоохранительных структур поздравления направил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борьба с коррупцией, киберпреступностью и многими другими преступлениями – ведомство является неотъемлемым институтом правоохранительной системы. На плечах у следователей важнейшая часть работы – расследование на начальном этапе. Традиционно в праздничный день ряды сотрудников пополняются новыми кадрами. 45 молодых специалистов с разных уголков страны приняли торжественную присягу.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:

Ребята, которые проходят службу в Следственном комитете, достойно выполняют возложенные на нас обязанности, с честью несут звание следователя, отдают все силы для защиты прав, законных интересов граждан, защиты интересов нашего государства. Я с уверенностью могу сказать, что мы не подведем ни Президента, ни наш народ, ни нашу страну.