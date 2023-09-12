В Совете Республики обсудили проблему чистой питьевой воды в регионах

Новости Беларуси. Обеспечить высокое качество жизни населения в регионах – задача приоритетная. О том, эффективно ли работает водопроводно-канализационное хозяйство, говорили 12 сентября на совещании в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема уже поднималась полтора месяца назад, отметила спикер верхней палаты парламента, однако в прошлый раз к единому мнению не пришли. Сегодня время подводить итоги по результатам подготовительной работы. Глава государства не раз подчеркивал, что работа ЖКХ должна быть налажена по всей стране на высочайшем уровне, у всех без исключения белорусов должна быть в доступе чистая вода. А заняться коммунальной сферой необходимо руководителям регионов, председателям рай- и горисполкомов.

Дмитрий Демидов, председатель Новополоцкого горисполкома:

Необходимо максимально обобщить положительный опыт тех или иных регионов в развитии водопроводно-канализационного хозяйства, чтобы его применять, масштабировать в пределах страны. Но опять же, отталкиваясь от специфики конкретной административно-территориальной единицы, тех или иных предприятий.

Как подчеркнул Дмитрий Демидов, в развитии водопроводно-канализационного хозяйства необходимо максимально обобщить положительный опыт регионов и планомерно продолжать работу. При этом речь не о революционном, а об эволюционном развитии.

Министр ЖКХ сообщил, что в Беларуси продолжится реконструкция очистительных сооружений и строительство станций обезжелезивания. В плане на 2023 год возведение 147 таких объектов.