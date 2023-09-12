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Начали жизнь с чистого листа. Семья украинцев переехала в белорусскую глубинку и ни о чём не жалеет

12 сентября 2023 13:45
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Новости Беларуси. Спокойная страна с хорошими социальными гарантиями и возможностями для самореализации. Именно так многие иностранцы отзываются о Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Каждый год Синеокая становится вторым домом для сотен выходцев из других государств.

Только в Минской области за последние 8 месяцев гражданство получили почти 400 человек. Это представители Украины, России, Вьетнама, Азербайджана, Армении. Для жизни переселенцы выбирают не только столицу. Так, семья Быковых приехала в Беларусь почти 10 лет назад. Освоились в Копыльском районе.

Чем привлекла украинцев белорусская глубинка – узнала наш корреспондент Мария Царикевич.

Начали жизнь с чистого листа. Семья украинцев переехала в белорусскую глубинку и ни о чём не жалеет-1

Мария Царикевич, корреспондент:
Семья Быковых приехала в Беларусь в 2014 году. Синеокая понравилась сразу, здесь и решили остаться. Оксана работает диспетчером в хозяйстве «Старица-Агро», Андрей трудится здесь же водителем.

Начали жизнь с чистого листа. Семья украинцев переехала в белорусскую глубинку и ни о чём не жалеет-4

Семья роддом из Украины. О жизни в Беларуси рассказали друзья. Решили здесь начать все с чистого листа. Копыльщина понравилась с первого взгляда. Здесь красиво, зелено, уютно. Первое время скучали по родине, но быстро освоились. Устроились на работу, дети пошли в школу. Хозяйство предоставило дом, помогли обустроиться: провели отопление, приобрели необходимую мебель.

Начали жизнь с чистого листа. Семья украинцев переехала в белорусскую глубинку и ни о чём не жалеет-7

Подробнее о жизни семьи в Беларуси смотрите в видеоматериале.

# Беларусь-Украина # общество # Мария Царикевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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