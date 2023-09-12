Начали жизнь с чистого листа. Семья украинцев переехала в белорусскую глубинку и ни о чём не жалеет

Новости Беларуси. Спокойная страна с хорошими социальными гарантиями и возможностями для самореализации. Именно так многие иностранцы отзываются о Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Каждый год Синеокая становится вторым домом для сотен выходцев из других государств.

Только в Минской области за последние 8 месяцев гражданство получили почти 400 человек. Это представители Украины, России, Вьетнама, Азербайджана, Армении. Для жизни переселенцы выбирают не только столицу. Так, семья Быковых приехала в Беларусь почти 10 лет назад. Освоились в Копыльском районе.