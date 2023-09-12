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Лукашенко направил поздравления с Днём сотрудника органов предварительного следствия

12 сентября 2023 07:59
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Новости Беларуси. Их отличает неподкупность, высокие аналитические способности, чувство ответственности и служебного долга. Сотрудники Следственного комитета Беларуси отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работников и ветеранов службы поздравил Александр Лукашенко, выразив уверенность, что высокий профессионализм, патриотизм и сплоченность помогут коллективу добиваться намеченных целей.

Лукашенко направил поздравления с Днём сотрудника органов предварительного следствия-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Будучи одной из самых молодых правоохранительных структур Республики Беларусь, благодаря упорной ежедневной работе всех сотрудников Следственный комитет очень быстро стал неотъемлемой и эффективной частью системы обеспечения национальной безопасности. Понимая всю важность стоящих перед ведомством задач и храня верность присяге, вы надежно защищаете права и свободы граждан, общества и государства, обеспечивая торжество законности и справедливости.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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