Лукашенко направил поздравления с Днём сотрудника органов предварительного следствия

Новости Беларуси. Их отличает неподкупность, высокие аналитические способности, чувство ответственности и служебного долга. Сотрудники Следственного комитета Беларуси отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Будучи одной из самых молодых правоохранительных структур Республики Беларусь, благодаря упорной ежедневной работе всех сотрудников Следственный комитет очень быстро стал неотъемлемой и эффективной частью системы обеспечения национальной безопасности. Понимая всю важность стоящих перед ведомством задач и храня верность присяге, вы надежно защищаете права и свободы граждан, общества и государства, обеспечивая торжество законности и справедливости.