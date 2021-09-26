«Не под чувством страха». Что на самом деле важно для руководителя? Рассказывает Анатолий Исаченко

Ольга Коршун, ведущая: Вы прошли действительно большой профессиональный путь от инженера в колхозе до заместителя председателя Совета Республики. Что для руководителя, с высоты этого опыта, самое главное?

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Для настоящего руководителя несколько главных черт, на мой взгляд. Первое. Меня назначали на должность, и я кого-то назначал на должность, но я всегда говорил: если человек, который приходит на определенную должность, не видит в другом человеке такого же, его нельзя ставить. Он должен любить и уважать людей. Он должен создавать ту атмосферу, которая позволяет всем работать. Не под чувством страха, а под чувством уважения и ответственности. Руководитель должен быть таким. Следующее – это подобрать коллектив единомышленников. Если ты подбираешь людей, которые слабее тебя, что-то не так, не хотят – никогда не будет результата, развития производства. Ты должен брать людей, которые выше тебя по этому направлению, знают больше. Ты должен их объединить. Ты сам будешь учиться, и будет движение вперед. Роль руководителя многогранна, сложна, но я попытался выделить основные аспекты.

Ольга Коршун:

Среди всех должностей, которые вы занимали, у вас была или есть любимая работа?

Анатолий Исаченко:

Я могу ответить тривиально – все работы хороши. Наверное, получал удовлетворение, когда я работал руководителем хозяйства. Там ты принимаешь решения, результат которых видишь уже вечером.