«Не под чувством страха». Что на самом деле важно для руководителя? Рассказывает Анатолий Исаченко
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси.
Ольга Коршун, ведущая:
Вы прошли действительно большой профессиональный путь от инженера в колхозе до заместителя председателя Совета Республики. Что для руководителя, с высоты этого опыта, самое главное?
Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Для настоящего руководителя несколько главных черт, на мой взгляд. Первое. Меня назначали на должность, и я кого-то назначал на должность, но я всегда говорил: если человек, который приходит на определенную должность, не видит в другом человеке такого же, его нельзя ставить. Он должен любить и уважать людей. Он должен создавать ту атмосферу, которая позволяет всем работать. Не под чувством страха, а под чувством уважения и ответственности. Руководитель должен быть таким. Следующее – это подобрать коллектив единомышленников. Если ты подбираешь людей, которые слабее тебя, что-то не так, не хотят – никогда не будет результата, развития производства. Ты должен брать людей, которые выше тебя по этому направлению, знают больше. Ты должен их объединить. Ты сам будешь учиться, и будет движение вперед. Роль руководителя многогранна, сложна, но я попытался выделить основные аспекты.
Ольга Коршун:
Среди всех должностей, которые вы занимали, у вас была или есть любимая работа?
Анатолий Исаченко:
Я могу ответить тривиально – все работы хороши. Наверное, получал удовлетворение, когда я работал руководителем хозяйства. Там ты принимаешь решения, результат которых видишь уже вечером.
Ольга Коршун:
Вы руководили не просто хозяйством. Вы руководили тем хозяйством, которым в свое время руководил и наш Президент.
Анатолий Исаченко:
До этого я руководил другим хозяйством. Когда ты работаешь руководителем, утром принимаешь решение, вечером ты видишь результат. Это все скоротечно и быстро, и ты получаешь удовольствие. Чем выше должность, тем у принятых решений результат дольше происходит. Конечно, удовлетворение есть, но это позже. А когда сегодня ты работаешь в хозяйстве, на земле, выращиваешь хлеб, видишь свой результат. Сегодня мы посеяли, три дня прошло, пошли всходы, ты понимаешь, что надо подкормить. Сделали, смотришь – красиво. Это непередаваемое чувство, особенно когда утром выезжаешь, когда уборка прошла, зябь поднята, когда озимые взошли. Первый морозец, и ты понимаешь, что все сделано – вот он, хлеб в закромах, коровки стоят, где можно кормить. Вот люди, у которых есть зарплата. Вот 13-я зарплата, как раньше было.
Ольга Коршун:
Вы написали настоящую сельскую идиллию.
Анатолий Исаченко:
В этом и есть жизнь. И в этом есть удовольствие.
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