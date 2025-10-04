«Не пашете, как положено» – Лукашенко обратил внимание аграриев на культуру земледелия

Реализация программы развития районов Припятского Полесья на контроле главы государства. 4 октября Александр Лукашенко работал в Гомельской области, проинспектировал строительные работы на предприятии «Агро-Лясковичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 2023 года оно в ведении Управделами Президента. Как отметил Александр Лукашенко, такие хозяйства должны задавать технологические тренды, их опыт должен тиражироваться по всей стране.

Сегодня ориентиром для сельхозпредприятий является «Парахонское» в Пинском районе. Оно образцовое в вопросах строительства, содержания животноводческих комплексов, а также растениеводстве. Спрос за результат будет серьезный, подчеркнул Президент. Он ориентировал на трудовую и технологическую дисциплину, с чем есть проблемы. Александр Лукашенко обратил внимание аграриев на культуру земледелия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы не пашете, как положено, поля. Это говорит о том, или вы не культурные люди, или вы туда глаз не кажете. Сказал механизатору: едь на то поле, распахивай. То есть они пашут по кругу. В углу осталось, в другом углу – понимаешь, как. Механизатор как хотел, так вспахал. Поле должно быть распахано от канала до канала. От леса до дороги. Нигде не должно быть ни одного клочка земли пустующих. Это культура земледелия.

И еще. У тебя, и не только у тебя, там, в Брестской области, есть поля, вообще непаханые. Слушай, мы с таким трудом отвоевывали на Полесье эти поля, а вы их не пашете, как положено. Культура земледелия и ответственность за распаханность! Из опыта тебе скажу, один раз в год проконтролируй, чтобы сделали, как надо. Потом механизатор будет уже понимать, что это надо пахать.