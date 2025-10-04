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День учителя в студии – о самой благородной профессии поговорят в ток-шоу «Большой город»

04 октября 2025 08:11
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Традиционно в первое воскресенье октября жители Беларуси благодарят учителей за те знания, которые они помогли получить нам и нашим детям. В профессиональный праздник работников сферы образования, в студии программы «Большой город» соберутся те, для кого преподавательская деятельность стала призванием.

Смотрите ток-шоу в воскресенье в 10:00!

День учителя в студии – о самой благородной профессии поговорят в ток-шоу «Большой город»-2

Учитель – одна из самых благородных профессий, ведь эти люди не только передают знания, но и становятся примером для подрастающего поколения.

День учителя в студии – о самой благородной профессии поговорят в ток-шоу «Большой город»-4

Труд учителя был, есть и будет нужным, признанным, святым. 

Профессия учителя молодеет – каждый пятый белорусский педагог имеет стаж до 10 лет. В чем плюсы этой тенденции?

День учителя в студии – о самой благородной профессии поговорят в ток-шоу «Большой город»-6

Молодой учитель это креативный педагог, творческий педагог.

Как воспитать у детей любовь к Родине?

Примером своим можем привить, воспитать и сформировать любовь к Родине.

День учителя в студии – о самой благородной профессии поговорят в ток-шоу «Большой город»-8

Как известно, гордость учителя в учениках. Гости нашей программы расскажут об истинной награде педагогов. 

Смотрите ток-шоу «Большой город» в воскресенье в 10:00.

# Праздничные даты # Образование в Беларуси

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