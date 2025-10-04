День учителя в студии – о самой благородной профессии поговорят в ток-шоу «Большой город»
Традиционно в первое воскресенье октября жители Беларуси благодарят учителей за те знания, которые они помогли получить нам и нашим детям. В профессиональный праздник работников сферы образования, в студии программы «Большой город» соберутся те, для кого преподавательская деятельность стала призванием.
Смотрите ток-шоу в воскресенье в 10:00!
Учитель – одна из самых благородных профессий, ведь эти люди не только передают знания, но и становятся примером для подрастающего поколения.
Труд учителя был, есть и будет нужным, признанным, святым.
Профессия учителя молодеет – каждый пятый белорусский педагог имеет стаж до 10 лет. В чем плюсы этой тенденции?
Молодой учитель это креативный педагог, творческий педагог.
Как воспитать у детей любовь к Родине?
Примером своим можем привить, воспитать и сформировать любовь к Родине.
Как известно, гордость учителя в учениках. Гости нашей программы расскажут об истинной награде педагогов.
Смотрите ток-шоу «Большой город» в воскресенье в 10:00.