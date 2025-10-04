Сенат США снова отклонил законопроекты о продлении финансирования правительства

Для Соединенных Штатов Америки перспективы выхода из политического кризиса остаются туманными. Сенат вновь отклонил законопроекты о продлении финансирования правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно продолжит находиться в состоянии шатдауна. Следующая попытка принять компромиссное решение запланирована лишь на 6 октября.

Напомним, правительство США частично приостановило работу 29 сентября. Под угрозой увольнения оказались 16 тысяч госслужащих. По оценкам экспертов, за неделю ВВП США уменьшился на 15 миллиардов долларов. У Вашингтона заканчиваются деньги даже на контроль за ядерным арсеналом.

Помимо этого, более миллиона солдат американской армии не получают зарплату и вынуждены обращаться за продовольственной помощью. А вот президент Дональд Трамп заявляет, что намерен использовать шатдаун в собственных целях. Белый дом планирует избавиться от неугодных программ, а также сократить федеральное финансирование в штатах, подконтрольных демократам.