В Витебской области «Дожинки» принимают Чашники – что в программе

Утренние полеты на дельтаплане, дневные спортивные соревнования и вечерний концерт с участием звезд белорусской эстрады, лазерное шоу и танцевальная дискотека. Это программа «Дажынак» в Чашниках, где 4 октября соберутся лучшие аграрии Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году, несмотря на сложные погодные условия, аграрии северного региона продемонстрировали выдающиеся результаты, собрав более миллиона тонн зерна и маслосемян рапса. Есть и районы, которые перешагнули стотысячный рубеж по намолоту: это Витебский и Оршанский.

А всего в областном соревновании за достижение лучших результатов в отрасли растениеводства восемь номинаций. На празднике герои жатвы поднимутся на сцену за заслуженными наградами. Церемония их вручения запланирована на вторую половину дня.