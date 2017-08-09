«Не ожидал, что проходные баллы так поднимутся»: будущие программисты рассказали о своем выборе
Новости Беларуси. Более 53 тысяч ребят в 2017 году стали студентами белорусских вузов. Три дня назад университеты завершили прием документов на платную форму обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нынешняя вступительная кампания стала беспрецедентной по количеству новшеств. А вот предпочтения поступающих не изменились. Как и в 2016 году, выпускники охотнее всего несли документы на специальности, связанные с информационными технологиями.
Вероника Кузнечик:
Я хотела пойти учиться на фортепиано, но поскольку дома уже был баян и мы хорошо знали учительницу, то мама меня отправила на баян.
Вероника шутит, что именно музыкальное прошлое позволило ей в достаточной мере натренировать пальцы, чтобы не уставать во время работы за компьютером, ведь как минимум в ближайшие четыре года ей предстоит постигать программирование в ведущем вузе страны.
Вероника Кузнечик:
Я бы хотела что-нибудь издавать. Возможно, операционные системы. Но это уже далекие планы. Сначала я хочу узнать побольше о профессии.
Она поступила на самый престижный факультет с результатом в 380 баллов –это в 2017 году необходимый минимум для того, чтобы изучать технологию программирования в БГУИРе. И если для абитуриентов такие баллы оказались неожиданностью, то в самом университете ничего удивительного в этом не видят.
Василий Бондарик, ответственный секретарь приемной комиссии Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Традиционно мы по-доброму конкурируем с БГУ, у них есть факультет прикладной математики, другие аналогичные факультеты. Всегда сравниваем себя с ними. В этом году у нас, по-моему, повыше проходные баллы, чем в БГУ.
Андрея всегда влекло к языкам. Правда, в его случае не к английскому или китайскому, а к языкам программирования. Зная их, говорит, в наше время без хлеба не останешься.
Андрей Терлецкий:
Вообще, выбрал свою будущую профессию очень давно, еще в младших классах решил связаться с IT-сферой, стать программистом. Потом советовался со многими людьми. Сказали, что лучше всего обучают в БГУИР. Я отслеживал, что баллы проходные увеличивались, но я даже не ожидал, что они в этом году так поднимутся. Но все равно у меня хватило баллов еще с запасом.
Кстати именно БГУИР в 2017 году стал рекордсменом по высоте проходных баллов. Чтобы учиться здесь на платной основе, нужно было набрать 194 балла. Для сравнения: в 2016 году эта цифра равнялась 183. Тенденция вполне наглядная. Популярность будущей профессии напрямую зависит от востребованности на рынке. За IT-сектором экономики по итогам нынешней вступительной кампании будущее.
Уже очевидно, что в 2017 году стать первокурсником стало намного сложнее. Дело в том, что проходные балы во многие вузы значительно увеличились, но официальные итоги вступительной кампании-2017 озвучат лишь 10 августа.