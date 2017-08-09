«Не ожидал, что проходные баллы так поднимутся»: будущие программисты рассказали о своем выборе

Новости Беларуси. Более 53 тысяч ребят в 2017 году стали студентами белорусских вузов. Три дня назад университеты завершили прием документов на платную форму обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нынешняя вступительная кампания стала беспрецедентной по количеству новшеств. А вот предпочтения поступающих не изменились. Как и в 2016 году, выпускники охотнее всего несли документы на специальности, связанные с информационными технологиями. Вероника Кузнечик:

Я хотела пойти учиться на фортепиано, но поскольку дома уже был баян и мы хорошо знали учительницу, то мама меня отправила на баян. Вероника шутит, что именно музыкальное прошлое позволило ей в достаточной мере натренировать пальцы, чтобы не уставать во время работы за компьютером, ведь как минимум в ближайшие четыре года ей предстоит постигать программирование в ведущем вузе страны.

Вероника Кузнечик:

Я бы хотела что-нибудь издавать. Возможно, операционные системы. Но это уже далекие планы. Сначала я хочу узнать побольше о профессии. Она поступила на самый престижный факультет с результатом в 380 баллов –это в 2017 году необходимый минимум для того, чтобы изучать технологию программирования в БГУИРе. И если для абитуриентов такие баллы оказались неожиданностью, то в самом университете ничего удивительного в этом не видят.

Василий Бондарик, ответственный секретарь приемной комиссии Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Традиционно мы по-доброму конкурируем с БГУ, у них есть факультет прикладной математики, другие аналогичные факультеты. Всегда сравниваем себя с ними. В этом году у нас, по-моему, повыше проходные баллы, чем в БГУ. Андрея всегда влекло к языкам. Правда, в его случае не к английскому или китайскому, а к языкам программирования. Зная их, говорит, в наше время без хлеба не останешься.