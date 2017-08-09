Столетний бренд белорусской прессы: газета «Звязда» празднует вековой юбилей

Новости Беларуси. Столетний диалог с читателем. Газета «Звязда» отмечает вековой юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этому случаю коллектив редакции поздравил Президент Беларуси. Издание действительно стало целой эпохой. Пять раз в неделю, на 16 полосах. Сегодня газета «Звязда» составляет достойную конкуренцию на рынке печатных СМИ. Выпускается она и в электронном виде. Вось у гэтых важкіх папках няпроста падшыўкі газет за многія дзесяцігоддзі, а летапіс краіны. Пачатак якому – 1917 год. «Звязду» у той складаны час стваралі як сродак, з дамапогай якога ідэя рэвалюцыі будзе ў масах.

Вячаслаў Селеменеў, вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь:

Ни одна типография не хотела печатать «Звезду». И только Данциг, владелец небольшой частной типографии, согласился печатать. За то, что он помог издавать, в 1917 году ему дали персональную пенсию. Дарэчы, 40-ыя для «Звязды» былі асабліва цяжкімі. На «звяздоўцаў» нямецкія каты вялі паляванне. Вялікія грошы грошы абяцалі тым, хто выкрые журналістаў-падпольшчыкаў.

Вераніка Канюта, спецыяльны карэспандэнт газеты «Звязда»:

Цікавы факт, што аккурат насупраць знаходзілася гестапа, і гітлераўцы, выклікаўшы для пошуку падпольная рэдакцыі з Гэрманіі самых вопытных разведчыкаў, нават падумаць не маглі, што літаральна праз дарогу ад іх знаходзіцца тая самая рэдакцыя.

Яўген Бараноўскі, кандыдат гістарычных навук:

Если смотреть на главный корпус БГУ, то там был земледельческий переулок. Стояла аптека. И кто работал в аптеке, хранили шрифт, они там хранили бумагу. З кожным годам газета набірала папулярнасць. І вось сёння «Звязда» – частка вялікага холдынгу, у якім дзесяткі журналістаў працуюць над дзвюма газетамі, кніжным вадавецтвам і сямю часопісамі. Сярод якіх і жаночы – «Алеся». Чытаюць яго нават і за мяжой.

Ларыса Ракоўская, рэдактар часопіса «Алеся»:

Мы всегда писали о женщинах, о проблемах женщин. У нас есть тренинги психологов, у нас есть рубрики о воспитании детей, о семейных проблемах. Рассказы об успешных женщинах. У рэдакцыі «Звязды» творчы працэс 24 гадзіны ў суткі – матэрыял, вычытка, вёрстка. Вось і сёння чытачы ўжо знаёмяцца з юбіленым спецвыпускам. На яго старонках сабралі самае галоўнае: гісторыі, успаміны і уражанні тых, хто сёння стварае газету.

Павел Сухарукаў, дырэктар-галоўны рэдактар выдавецкага дома «Звязда»:

«Звязда» – гэта сур’ёзнае саліднае выданне. Гэта газета, якая робіцца не толькі журналістамі, але яна робіцца на працягу стагоддзя разам з нашым чытачом.