Заставу «Дивин» на белорусско-украинской границе оснастили новой техникой и квадроциклами

Новости Беларуси. Еще одна застава на белорусской границе с Украиной стала ультрасовременной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Надежность на участке протяженностью 23 километра подтверждает и последняя статистика по количеству пресеченных нарушений. Застава «Дивин» оснащена новой техникой и имеет уникальный парк автомобилей. Если театр начинается с вешалки, то граница – с пограничной зоны. Внутри этой – несколько деревень. Со временем она уменьшилась. Но обязательный паспортный контроль для всех проезжающих остался, что для буферной территории вполне нормальная практика.

Петр Прокопюк, водитель:

Видно так оно и положено, чтобы документы проверяли. Потому что пограничная зона.

А вот в эту комнату простой смертный уж точно не сможет попасть – доступ строжайший. На экранах в деталях просматривается практически любой метр границы, все 23 километра. В случае ее нарушения – реакция мгновенная.

Оснащен спецтехникой и транспортный парк обновленной заставы. Для современного пограничника заболоченная местность белорусского Полесья уже давно не преграда.

Алексей Давидюк, старший техник пограничной заставы «Дивин»:

Если человек может пройти за 4 часа, то на квадроцикле можно за полчаса проехать участок государственной границы.

Возвышается над бездорожьем и Николай Ильючик. Служить именно на рубежах страны парень из Лунинецкого района мечтал с самого дества. Теперь шутит: для пограничника лучше четвероногого помощника может быть только четырехколесный. Тем более если это гордость белорусского автопрома – «Волат».

Николай Ильючик, ефрейтор пограничной заставы «Дивин»:

Гордость за то, что мы охраняем нашу родину на самых ее рубежах. Свое новое здание у пограничников появилось совсем недавно. Рядом с заставой и комфортный 16-квартирный дом для офицеров. Есть все для службы, быта, отдыха и у солдат-срочников.

Военнослужащий пограничной заставы «Дивин»:

Есть еще у нас на заставе свой тренажерный зал, оснащенный новыми тренажерами современными. Здесь военнослужащие в свободное время занимаются физической подготовкой, так как современный солдат должен быть крепким. По всему периметру и волоконно-оптический сигнализационный комплекс – пожалуй, самый надежный и безотказный уровень защиты. Хотя принцип его очень прост – одно касание – и об этом уже знает вся застава.

Максим Бутранец, начальник Пинского пограничного отряда:

Он оборудован еще и камерами высокого разрешения, что дает возможность дежурному при поступлении сигнала уже на первых секундах идентифицировать цель и установить причину сработки.

Артем Казакевич, начальник пограничной заставы «Дивин»:

Большую помощь оказывают и местные органы власти, местное население. В 2016 году при помощи местного населения было задержано 46 нарушителей пограничного режима.

При помощи местных жителей задержали и крупную партию янтаря – на 200 тысяч рублей.