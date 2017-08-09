«Я бы отдала даже ведро с домашней голубикой»: что готовы предложить хакеру продавцы «Комаровки»

Новости Беларуси. Подписчикам, но уже не газеты, а популярной социальной сети, пока не удастся узнавать о новостях Комаровского рынка. Страницу с фотографиями, комментариями и обменом мнениями продавцов и покупателей взломал, предположительно, российский хакер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители рынка вышли с ним на связь и узнали, что взломщик требует выкуп – 15 тысяч российских рублей. Пусть милейшие бабушки знают лишь, как растить, а не постить урожай, уже поставили ситуации не виртуальный грустный смайлик. Это же каким нужно быть редиской, чтобы покуситься на фото помидоров да голубики.

Ольга Петрашевская, СТВ:

То, что теперь они не смогут фильтровать базар, продавцов «Комаровки» откровенно расстроило. Многие даже готовы отдать зелень коварному хакеру, лишь бы тот вернул аккаунт родному рынку.

Продавец:

Я бы отдала даже ведро с домашней голубикой, чтобы только все вернули, чтобы был порядок. Свою мзду готовят и цветочные ряды: взломщику собрали уже целый букет. А представители рынка обещали даже накрыть стол, только бы хакер вернул на интернет-место сетевой фотоальбом. И все же договориться пока не получилось. Предположительно россиянин за разблокировку требует 15 тысяч российских рублей.

Иван Ткачук, начальник отдела социального развития Минского комаровского рынка:

Принципиальная позиция Минского комаровского рынка: мы платить не будем. Сразу подали заявление в правоохранительные органы. IT-специалисты все-таки все отсылают в службу поддержки Instagram. Страничка «Комаровки» была эдаким народным аккаунтом, который радовал уже хотя бы фактом, что госорганизация размещает фото и общается в инстаграм. Критика, благодарности. Более 20 тысяч подписчиков и примерно 900 душевных снимков.

Фотография, которая была следующей на очереди для инстаграма «Комаровки», с облепихой, ее только-только начали продавать на рынке. И у Валентины Михайловны своя версия взлома. Это хакер не со зла.