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«Я бы отдала даже ведро с домашней голубикой»: что готовы предложить хакеру продавцы «Комаровки»

09 августа 2017 16:53
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Новости Беларуси. Подписчикам, но уже не газеты, а популярной социальной сети, пока не удастся узнавать о новостях Комаровского рынка. Страницу с фотографиями, комментариями и обменом мнениями продавцов и покупателей взломал, предположительно, российский хакер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители рынка вышли с ним на связь и узнали, что взломщик требует выкуп – 15 тысяч российских рублей.

Пусть милейшие бабушки знают лишь, как растить, а не постить урожай, уже поставили ситуации не виртуальный грустный смайлик. Это же каким нужно быть редиской, чтобы покуситься на фото помидоров да голубики.

«Я бы отдала даже ведро с домашней голубикой»: что готовы предложить хакеру продавцы «Комаровки»-1

Ольга Петрашевская, СТВ:
То, что теперь они не смогут фильтровать базар, продавцов «Комаровки» откровенно расстроило. Многие даже готовы отдать зелень коварному хакеру, лишь бы тот вернул аккаунт родному рынку.

«Я бы отдала даже ведро с домашней голубикой»: что готовы предложить хакеру продавцы «Комаровки»-4

Продавец:
Я бы отдала даже ведро с домашней голубикой, чтобы только все вернули, чтобы был порядок.

Свою мзду готовят и цветочные ряды: взломщику собрали уже целый букет. А представители рынка обещали даже накрыть стол, только бы хакер вернул на интернет-место сетевой фотоальбом. И все же договориться пока не получилось. Предположительно россиянин за разблокировку требует 15 тысяч российских рублей.

«Я бы отдала даже ведро с домашней голубикой»: что готовы предложить хакеру продавцы «Комаровки»-7

Иван Ткачук, начальник отдела социального развития Минского комаровского рынка:
Принципиальная позиция Минского комаровского рынка: мы платить не будем. Сразу подали заявление в правоохранительные органы. IT-специалисты все-таки все отсылают в службу поддержки Instagram.

Страничка «Комаровки» была эдаким народным аккаунтом, который радовал уже хотя бы фактом, что госорганизация размещает фото и общается в инстаграм. Критика, благодарности. Более 20 тысяч подписчиков и примерно 900 душевных снимков.

«Я бы отдала даже ведро с домашней голубикой»: что готовы предложить хакеру продавцы «Комаровки»-10

Фотография, которая была следующей на очереди для инстаграма «Комаровки», с облепихой, ее только-только начали продавать на рынке. И у Валентины Михайловны своя версия взлома. Это хакер не со зла.

«Я бы отдала даже ведро с домашней голубикой»: что готовы предложить хакеру продавцы «Комаровки»-13

Валентина Никитина, продавец:
Не знает про облепиху, и все. Не знает. Ее надо кушать, масло делать, с чаем пить.

И коллеги Валентины Никитины, и администрация рынка очень надеются, что с взломщиком все-таки удастся договориться. А на странице «Комаровки» скоро появятся и веселый продавец, и томат по 2,30, и дыня «Колхозница».

Кстати, этот сюжет хакеру отправят сразу после эфира. И, кто знает, станет ли решающим аргумент в виде ведра голубики. Галина Ивановна второй раз не предлагает.

# общество # Андрей Новгородцев # Ольга Петрашевская # Интернет-мошенничество # Иван Ткачук

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