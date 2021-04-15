Не одно поколение белорусов будет вспоминать его песни. В Минске под аплодисменты простились с Леонидом Борткевичем

Новости Беларуси. В Минске 15 апреля в последний путь проводили легендарного песняра. Прощание с Леонидом Борткевичем прошло в Белгосфилармонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни людей пришли отдать дань памяти золотому голосу ансамбля. На траурной церемонии не раз звучало: если талантлив, то талантлив во всем. «Будто пересох родник кристальной чистоты – это его голос». Каким запомнили Леонида Борткевича

Хотя способности к пению у Леонида Борткевича проявились еще в раннем детстве, он мог также стать видным архитектором. Кинотеатр «Октябрь» в Минске спроектирован по его дипломному проекту.

Уникальный голос и внешность молодого вокалиста приглянулись Владимиру Мулявину, и Борткевич стал солистом золотого состава ВИА «Песняры». «Александрина», «Белоруссия», «Олеся», «Березовый сок», «Беловежская пуща», «Вероника», «Купалинка» – эти хиты зазвучали благодаря уникальному голосу Борткевича. Сын Владимира Мулявина о Леониде Борткевиче: «Он мне запомнится вечно молодым, очень светлым человеком с необычайным голосом»

Еще не одно поколение белорусов будет вспоминать знаменитые напевы. По традиции в последний путь поклонники, коллеги и близкие люди проводили артиста продолжительными аплодисментами. Леонида Борткевича похоронили на Восточном кладбище.