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Не одно поколение белорусов будет вспоминать его песни. В Минске под аплодисменты простились с Леонидом Борткевичем

15 апреля 2021 15:14
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Новости Беларуси. В Минске 15 апреля в последний путь проводили легендарного песняра. Прощание с Леонидом Борткевичем прошло в Белгосфилармонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не одно поколение белорусов будет вспоминать его песни. В Минске под аплодисменты простились с Леонидом Борткевичем-1

Сотни людей пришли отдать дань памяти золотому голосу ансамбля. На траурной церемонии не раз звучало: если талантлив, то талантлив во всем.

«Будто пересох родник кристальной чистоты – это его голос». Каким запомнили Леонида Борткевича

Не одно поколение белорусов будет вспоминать его песни. В Минске под аплодисменты простились с Леонидом Борткевичем-4

Хотя способности к пению у Леонида Борткевича проявились еще в раннем детстве, он мог также стать видным архитектором. Кинотеатр «Октябрь» в Минске спроектирован по его дипломному проекту.

Не одно поколение белорусов будет вспоминать его песни. В Минске под аплодисменты простились с Леонидом Борткевичем-7

Уникальный голос и внешность молодого вокалиста приглянулись Владимиру Мулявину, и Борткевич стал солистом золотого состава ВИА «Песняры». «Александрина», «Белоруссия», «Олеся», «Березовый сок», «Беловежская пуща», «Вероника», «Купалинка» – эти хиты зазвучали благодаря уникальному голосу Борткевича.

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Не одно поколение белорусов будет вспоминать его песни. В Минске под аплодисменты простились с Леонидом Борткевичем-10

Еще не одно поколение белорусов будет вспоминать знаменитые напевы. По традиции в последний путь поклонники, коллеги и близкие люди проводили артиста продолжительными аплодисментами.

Леонида Борткевича похоронили на Восточном кладбище.

Не одно поколение белорусов будет вспоминать его песни. В Минске под аплодисменты простились с Леонидом Борткевичем-13

Напомним, артист ушел из жизни 13 апреля на 72-м году жизни. Музыкант работал в легендарном ансамбле, куда еще юношей его пригласил сам Мулявин, с 1970 года (подробнее здесь).

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