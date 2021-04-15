Сын Владимира Мулявина о Леониде Борткевиче: «Он мне запомнится вечно молодым, очень светлым человеком с необычайным голосом»

Новости Беларуси. В Минске 15 апреля в последний путь проводили легендарного песняра. Прощание с Леонидом Борткевичем прошло в Белгосфилармонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске 15 апреля в последний путь проводили легендарного песняра. Прощание с Леонидом Борткевичем прошло в Белгосфилармонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотни людей пришли отдать дань памяти золотому голосу ансамбля. На траурной церемонии не раз звучало: если талантлив, то талантлив во всем.
Уникальный голос и внешность молодого вокалиста приглянулись Владимиру Мулявину, и Борткевич стал солистом золотого состава ВИА «Песняры».
«Александрина», «Белоруссия», «Олеся», «Березовый сок», «Беловежская пуща», «Вероника», «Купалинка» – эти хиты зазвучали благодаря уникальному голосу Борткевича.
Валерий Мулявин, сын Владимира Мулявина:
Он мне запомнится вечно молодым, очень светлым человеком с необычайным голосом, который если ты хоть раз услышал, он запоминается тебе на всю жизнь. Очень порядочным человеком. Сейчас особенно тяжело прощаться с ним. Внутри все-таки ты не веришь, что ушел этот человек. Это очень печально.
Напомним, артист ушел из жизни 13 апреля на 72-м году жизни. Музыкант работал в легендарном ансамбле с 1970 года, куда еще юношей его пригласил сам Мулявин (подробнее здесь).