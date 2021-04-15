Сын Владимира Мулявина о Леониде Борткевиче: «Он мне запомнится вечно молодым, очень светлым человеком с необычайным голосом»

Валерий Мулявин, сын Владимира Мулявина:

Он мне запомнится вечно молодым, очень светлым человеком с необычайным голосом, который если ты хоть раз услышал, он запоминается тебе на всю жизнь. Очень порядочным человеком. Сейчас особенно тяжело прощаться с ним. Внутри все-таки ты не веришь, что ушел этот человек. Это очень печально.