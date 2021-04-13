Умер солист «Песняров» Леонид Борткевич. Ему был 71 год

В легендарном ансамбле он работал с 1970 года, куда еще юношей его пригласил сам Мулявин. В исполнении Борткевича звучали «Александрина», «Белоруссия», «Олеся», «Беловежская пуща» и другие хиты, ставшие уже классикой белорусского музыкального искусства. И даже когда в 2003-м музыкант с несколькими участниками ансамбля «Песняры» создал свой коллектив с таким же названием, Борткевич был верен белорусской песне и выбранному стилю. Его не стало на 72 году жизни.