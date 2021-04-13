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Умер солист «Песняров» Леонид Борткевич. Ему был 71 год

13 апреля 2021 10:26
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Новости Беларуси. Большая утрата для музыкальной культуры Беларуси. Не стало Леонида Борткевича – знаменитого музыканта, одного из солистов «Песняров», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Умер солист «Песняров» Леонид Борткевич. Ему был 71 год -1

В легендарном ансамбле он работал с 1970 года, куда еще юношей его пригласил сам Мулявин. В исполнении Борткевича звучали «Александрина», «Белоруссия», «Олеся», «Беловежская пуща» и другие хиты, ставшие уже классикой белорусского музыкального искусства. И даже когда в 2003-м музыкант с несколькими участниками ансамбля «Песняры» создал свой коллектив с таким же названием, Борткевич был верен белорусской песне и выбранному стилю. Его не стало на 72 году жизни.

# Некролог # общество # Леонид Борткевич # Владимир Мулявин # Фотофакт

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