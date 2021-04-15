«Будто пересох родник кристальной чистоты – это его голос». Каким запомнили Леонида Борткевича

Новости Беларуси. В Минске 15 апреля в последний путь проводили легендарного песняра. Прощание с Леонидом Борткевичем прошло в Белгосфилармонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни людей пришли отдать дань памяти золотому голосу ансамбля. На траурной церемонии не раз звучало: если талантлив, то талантлив во всем.

Людмила Крушинская, автор книги «Владимир Мулявин. « Сэрцам і думамі »: У меня ассоциация такая, будто пересох родник кристальной чистоты – это его голос. Он был очень интеллигентным человеком. Очень интеллигентным. Без всякой фанаберии, хоть такая звезда – это настоящая звезда. Не то что на сегодняшний день считают себя звездами – это звезда была настоящая.

Вадим Косенко, экс-солист ВИА «Песняры»:

Наверное, процентов 60 от всего багажа «Песняров» того времени, в исполнении которых действительно звучат реальные вещи… Конечно, безумно жаль. Я думаю, песни будут жить и дальше, потому что песни любимые последние 20 лет практически.

Вместе работали. Было очень много концертов, поездок. Поверьте, за эти 20 лет ни разу не было разочарования по отношению к публике, потому что эти песни всегда принимались аплодисментами.