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«Будто пересох родник кристальной чистоты – это его голос». Каким запомнили Леонида Борткевича

15 апреля 2021 15:05
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Новости Беларуси. В Минске 15 апреля в последний путь проводили легендарного песняра. Прощание с Леонидом Борткевичем прошло в Белгосфилармонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будто пересох родник кристальной чистоты – это его голос». Каким запомнили Леонида Борткевича-1

Сотни людей пришли отдать дань памяти золотому голосу ансамбля. На траурной церемонии не раз звучало: если талантлив, то талантлив во всем.

Сын Владимира Мулявина о Леониде Борткевиче: «Он мне запомнится вечно молодым, очень светлым человеком с необычайным голосом»

«Будто пересох родник кристальной чистоты – это его голос». Каким запомнили Леонида Борткевича-4

Уникальный голос и внешность молодого вокалиста приглянулись Владимиру Мулявину, и Борткевич стал солистом золотого состава ВИА «Песняры». «Александрина», «Белоруссия», «Олеся», «Березовый сок», «Беловежская пуща», «Вероника», «Купалинка» – эти хиты зазвучали благодаря уникальному голосу Борткевича.

«Будто пересох родник кристальной чистоты – это его голос». Каким запомнили Леонида Борткевича-7

Людмила Крушинская, автор книги «Владимир Мулявин. «Сэрцам і думамі»:
У меня ассоциация такая, будто пересох родник кристальной чистоты – это его голос. Он был очень интеллигентным человеком. Очень интеллигентным. Без всякой фанаберии, хоть такая звезда – это настоящая звезда. Не то что на сегодняшний день считают себя звездами – это звезда была настоящая.

«Будто пересох родник кристальной чистоты – это его голос». Каким запомнили Леонида Борткевича-10

Вадим Косенко, экс-солист ВИА «Песняры»:
Наверное, процентов 60 от всего багажа «Песняров» того времени, в исполнении которых действительно звучат реальные вещи… Конечно, безумно жаль. Я думаю, песни будут жить и дальше, потому что песни любимые последние 20 лет практически.

Вместе работали. Было очень много концертов, поездок. Поверьте, за эти 20 лет ни разу не было разочарования по отношению к публике, потому что эти песни всегда принимались аплодисментами.

«Будто пересох родник кристальной чистоты – это его голос». Каким запомнили Леонида Борткевича-13

Еще не одно поколение белорусов будет вспоминать знаменитые напевы. По традиции в последний путь поклонники, коллеги и близкие люди проводили артиста продолжительными аплодисментами. Леонида Борткевича похоронили на Восточном кладбище.

«Будто пересох родник кристальной чистоты – это его голос». Каким запомнили Леонида Борткевича-16

Напомним, артист ушел из жизни 13 апреля на 72-м году жизни. Музыкант работал в легендарном ансамбле, куда еще юношей его пригласил сам Мулявин,  с 1970 года (подробнее здесь).

# Некролог # общество # Леонид Борткевич # Владимир Мулявин # Людмила Крушинская # Вадим Косенко # Валерий Мулявин # Фотофакт

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