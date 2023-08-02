«Не настолько ещё развита система взаимоотношений». Не преувеличиваем ли мы значение членства Беларуси в ШОС?

В отличие от мелкого Запада белорусская молодежь мыслит масштабно, геополитически. ШОС и какие выгоды для этого Беларуси? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но». Григорий Азаренок, СТВ:

Не преувеличиваем ли мы значение сейчас этих организаций, которые, наверное, хотелось бы нам, чтобы противостояли глобальному Западу?

Ярослав Меркулов, студент Института информационных технологий при БГУИР:

Пока, к сожалению, я думаю, что мы преувеличиваем, потому что у нас не настолько еще развита система взаимоотношений. Я считаю, что надо нам надо сначала выстроить в ОДКБ, в странах СНГ нормальную работу, чтобы идти в экономический блок ШОС, который сейчас немножко переформировывается еще в блок национальной безопасности. Пока он сугубо экономический, но вопросы уже поднимаются. Григорий Азаренок:

Что нам делать? У НАТО интеграция такая: что американцы сказали – все побежали выполнять. Они сказали немцам: к ноге, танки продавать Украине. И они сопротивлялись, но прогнулись. Все наши интеграционные объединения (сейчас говорим про ШОС) – пока мы не видим даже единого фронта. Беларусь и Россия выступают единым фронтом. А что касается СВО, то какой-то единой позиции мы не видим от организации.