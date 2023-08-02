«Форма очень яркая». Показываем, как будут одеты спортсмены на Играх стран СНГ
Беларусь на старте августовского мультифорума. Уже совсем скоро состоится торжественное открытие II Игр стран СНГ. Они продлятся до середины августа под слоганом «Сильный характер – яркая игра». Спортсмены разыграют более 1 тысячи 600 наград в 11 городах. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Отдельного внимания достойна экипировка белорусских спортсменов, в специальную стилизованную форму оденут и медицинских работников, персонал допинг-контроля, а также волонтеров. Белорусские дизайнеры смогли предусмотреть все до мелочей, отечественный производитель исполнил заказ на самом высоком уровне. И вот эти образцы здесь представлены, все очень ярко, красиво. Они вот только свеженькие, недавно отшитые, любезно предоставленные нам Министерством спорта и туризма.
Анастасия Маринина, исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола:
Форма очень яркая, форма красивая, но самое главное, что она выполнена из качественной ткани. И сделано очень хорошее лекало, спортсмены ее любят. На Олимпиаду уже экипировались. Вот сейчас ездили на игры «Дети Приморья» также нашей белорусской компании в экипировке. Фаворит, конечно, у многих это будет для волонтеров, потому что она очень яркая и красочная.
Екатерина Забенько:
Главное, что не пропустишь мимо такого человека. Так цап, если нужно что-то спросить, узнать.
Анастасия Маринина:
Спортсмены, как всегда. Это достойная парадная форма. Но самое интересное, что есть красивая парадная, есть очень удобная тренировочная, есть куртка-плащик, который защитит в случае атмосферных осадков, ветра. То есть продумано все.
Екатерина Забенько:
Вот рюкзаки тоже очень красивые.
Анастасия Маринина:
Тоже нашего отечественного производителя. И вместительно. Нам самое главное, что сюда влезут баскетбольные кроссовки. Вот он достаточно большого размера сделан. Все продумано.
Екатерина Забенько:
Это не только удобно, но и очевидно, что очень стильно. То есть мы специально размер не подбирали под Диану, просто из того, что было, он прекрасно так сел. Потому что явно и лекало, и сшито все замечательно, и цвета подобраны великолепно, наш любимый белорусский флаг. Мне кажется, белорусская команда будет самая стильная, как вы думаете?
Анастасия Маринина:
Я думаю, о такой форме будут мечтать многие, завидовать тем, кто выступает на Играх не только потому, что они представляют страну, но у них останется вот такая экипировка. И потом, когда ты уже придешь на тренировку, все будут понимать, что ты спортсмен немножко другого статуса, у тебя олимпийская экипировка, ты был участником крупного мультиспортивного форума. Ну и самое главное, что она комфортная, ткани, даже мы видим, что они самые-самые современные, дышащие. Не будет ни жарко, ни холодно в них, а вот это то, что любят все спортсмены.
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