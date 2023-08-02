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«Форма очень яркая». Показываем, как будут одеты спортсмены на Играх стран СНГ

02 августа 2023 17:03
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Беларусь на старте августовского мультифорума. Уже совсем скоро состоится торжественное открытие II Игр стран СНГ. Они продлятся до середины августа под слоганом «Сильный характер – яркая игра». Спортсмены разыграют более 1 тысячи 600 наград в 11 городах. Об этом рассказали в программе  «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Отдельного внимания достойна экипировка белорусских спортсменов, в специальную стилизованную форму оденут и медицинских работников, персонал допинг-контроля, а также волонтеров. Белорусские дизайнеры смогли предусмотреть все до мелочей, отечественный производитель исполнил заказ на самом высоком уровне. И вот эти образцы здесь представлены, все очень ярко, красиво. Они вот только свеженькие, недавно отшитые, любезно предоставленные нам Министерством спорта и туризма.

«Форма очень яркая». Показываем, как будут одеты спортсмены на Играх стран СНГ-1

Анастасия Маринина, исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола:
Форма очень яркая, форма красивая, но самое главное, что она выполнена из качественной ткани. И сделано очень хорошее лекало, спортсмены ее любят. На Олимпиаду уже экипировались. Вот сейчас ездили на игры «Дети Приморья» также нашей белорусской компании в экипировке. Фаворит, конечно, у многих это будет для волонтеров, потому что она очень яркая и красочная.

Екатерина Забенько:
Главное, что не пропустишь мимо такого человека. Так цап, если нужно что-то спросить, узнать.

«Форма очень яркая». Показываем, как будут одеты спортсмены на Играх стран СНГ-4

Анастасия Маринина:
Спортсмены, как всегда. Это достойная парадная форма. Но самое интересное, что есть красивая парадная, есть очень удобная тренировочная, есть куртка-плащик, который защитит в случае атмосферных осадков, ветра. То есть продумано все.

Екатерина Забенько:
Вот рюкзаки тоже очень красивые.

Анастасия Маринина:
Тоже нашего отечественного производителя. И вместительно. Нам самое главное, что сюда влезут баскетбольные кроссовки. Вот он достаточно большого размера сделан. Все продумано.

«Форма очень яркая». Показываем, как будут одеты спортсмены на Играх стран СНГ-7

Екатерина Забенько:
Это не только удобно, но и очевидно, что очень стильно. То есть мы специально размер не подбирали под Диану, просто из того, что было, он прекрасно так сел. Потому что явно и лекало, и сшито все замечательно, и цвета подобраны великолепно, наш любимый белорусский флаг. Мне кажется, белорусская команда будет самая стильная, как вы думаете?

Анастасия Маринина:
Я думаю, о такой форме будут мечтать многие, завидовать тем, кто выступает на Играх не только потому, что они представляют страну, но у них останется вот такая экипировка. И потом, когда ты уже придешь на тренировку, все будут понимать, что ты спортсмен немножко другого статуса, у тебя олимпийская экипировка, ты был участником крупного мультиспортивного форума. Ну и самое главное, что она комфортная, ткани, даже мы видим, что они самые-самые современные, дышащие. Не будет ни жарко, ни холодно в них, а вот это то, что любят все спортсмены.

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# Игры стран СНГ # общество # Екатерина Забенько # Анастасия Маринина # Фотофакт

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