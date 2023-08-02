«Форма очень яркая». Показываем, как будут одеты спортсмены на Играх стран СНГ

Беларусь на старте августовского мультифорума. Уже совсем скоро состоится торжественное открытие II Игр стран СНГ. Они продлятся до середины августа под слоганом «Сильный характер – яркая игра». Спортсмены разыграют более 1 тысячи 600 наград в 11 городах. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Отдельного внимания достойна экипировка белорусских спортсменов, в специальную стилизованную форму оденут и медицинских работников, персонал допинг-контроля, а также волонтеров. Белорусские дизайнеры смогли предусмотреть все до мелочей, отечественный производитель исполнил заказ на самом высоком уровне. И вот эти образцы здесь представлены, все очень ярко, красиво. Они вот только свеженькие, недавно отшитые, любезно предоставленные нам Министерством спорта и туризма.

Анастасия Маринина, исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола:

Форма очень яркая, форма красивая, но самое главное, что она выполнена из качественной ткани. И сделано очень хорошее лекало, спортсмены ее любят. На Олимпиаду уже экипировались. Вот сейчас ездили на игры «Дети Приморья» также нашей белорусской компании в экипировке. Фаворит, конечно, у многих это будет для волонтеров, потому что она очень яркая и красочная. Екатерина Забенько:

Главное, что не пропустишь мимо такого человека. Так цап, если нужно что-то спросить, узнать.

Анастасия Маринина:

Спортсмены, как всегда. Это достойная парадная форма. Но самое интересное, что есть красивая парадная, есть очень удобная тренировочная, есть куртка-плащик, который защитит в случае атмосферных осадков, ветра. То есть продумано все. Екатерина Забенько:

Вот рюкзаки тоже очень красивые. Анастасия Маринина:

Тоже нашего отечественного производителя. И вместительно. Нам самое главное, что сюда влезут баскетбольные кроссовки. Вот он достаточно большого размера сделан. Все продумано.