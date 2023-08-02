Азарёнок: «НАТО не впишется. А чего вы ожидали, красно-белые хрюши?»

Новые польские провокации. Вчера вечером власти страны-соседки заявили, что наши вертолеты якобы нарушили их воздушное пространство. Хотя за пару часов до этого заявляли, что белорусы летали на своей земле. К тому же пересечение границы не зафиксировали их хваленые натовские локаторы и системы ПВО. Зачем нужны эти провокационные заявления – авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

А все-таки судьба расставляет всех и каждого по ранжиру. Каждый получает то, что заслужил. Каждый по итогу оказывается там, куда шел. И нет никаких исключений. Обмануть Бога невозможно, как бы дьявол ни выкручивался и ни манил. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Сегодня великий праздник Пророка Ильи Громовержца, заступника нашей десантуры. День десантника. И братья отмечают его спортивными забегами, новыми прыжками, новыми рубежами. А вечером соберутся с мужиками, прославят Родину и Главнокомандующего, помянут боевых товарищей и поднимут за своих. А что остается Иудам? Вот рядовой «сохатый» вынужден держать ответ перед сборищем нариков, лесбух и педерастов. Они будут вопрошать: где гроши, что с перамогай и нахрена вообще он нужен? Чмырло будет врать про несуществующие дивизии, армии и скраденные торбы. Перед теми, кого он внутренне презирает, но вынужден кланяться, потому что продал голубой берет за зеленые бумажки. Мог погибнуть героем и быть похоронен с гимном и медалями, а сдохнет на варшавской помойке, но только после того, как продаст остатки человеческого, обслужив ртом лгбчб-бомжа. Дьявол забирает все без остатка. Рожа оплевана, а все остальное раздолбано. Жри, падаль.

Григорий Азаренок:

А новости сегодня веселят. Нацист Числов-Бульба устроил рейдерский захват так называемого моладзевага хаба. Это шарашкина контора дырявых и ковырялок любителей свядомасці, фемквир активизма и прочей дряни. Штурмовик ввалился, разгромив дверь, и предъявил права. А тем временем кукарекает и истерит пшепаньство. Не успевают горшки менять. Сборище властвующих петухов вчера нібыта заметило аж целую эскадрилью наших вертолетов, прорывающих испорченное воздушное пространство ржачи посполитой. Будут еще войск нагонять на границу, будут бряцать испорченным натовским ржавым хламом. Только вот незадача! Проснулся утром дед бидон и укоротил буйных подопечных. Так же, как с бандеровской ракетой полгода назад – сидеть и не рыпаться. НАТО не впишется. А чего вы ожидали, красно-белые хрюши? Мы вам сколько про 1939 год напоминали? Ваша придурочная верхушка не помнит истории. Как там, бритые колготочные французики вписались за вас тогда? То же самое будет и сейчас. Лучше сидите по куреням и не высовывайтесь. Лукашенко: с ума сходят наши западные соседи – к власти пришли бешеные люди и все пошло-полетело. Подробнее. Григорий Азаренок:

А тем временем все больше фактов о ваших преступных намерениях. И их уже не скрыть. Вы воруете славянских детей. Вы пьете их кровь. Вы отдаете их высокопоставленным гомикам. Вы, оскотинившаяся мировая верхушка, поплатитесь за это.

Мира Тэрада, глава Фонда борьбы с репрессиями, международный правозащитник:

Есть специальные военизированные образования на территории Украины («Белые ангелы» и «Феникс» – тому пример), которые ездят и действительно ищут детей. У нас есть показания одной из девочек – Мелании Безбородовой, которая была эвакуирована из Артемовска. Она рассказывала, что при эвакуации из другого города она была разлучена с мамой. И на протяжении 10 месяцев нахождения без мамы за ней охотились «Белые ангелы». В поисках Мелании они говорили жителям Артемовска о том, что планируют вывезти ее в Германию. Что касается Великобритании, то там очень интересная ситуация, потому что они отработали одну хитрую авантюру. Когда они детей мигрантов оформляют, то в анкете они оставят не дело международного значения (ведь ребенок – гражданин другой страны), а дело национального значения, тем самым лишая ребенка защиты конституции своего государства. Что касается вывоза детей, то здесь тоже есть очень интересный нюанс. У нас во всем мире есть пять стран, которые не регистрируют детей мигрантов при пересечении границы. Польша и Испания – две из таких стран. Почему детей через Польшу и вывозят. Поэтому мы не можем никакие официальные и точные данные, статистику получить по поводу количества вывезенных детей. Официально, что мы можем найти, это 200-300, но по показаниям свидетелей и по количеству обращений мы понимаем, что это тысячи деток, которые попадают в руки не только педофилов, но и торговцам органами. Это может быть и закадровая эксплуатация, и онлайн-эксплуатация, и рабский труд, и какие-то криминальные схемы, и попрошайничество. Огромное количество направлений, в которых могут эксплуатировать детей такие криминальные элементы, в частности и правящие элиты, которые (уже есть тому доказательства) не гнушаются… Сейчас даже в ООН пытаются обсуждать, что педофилия – это еще одна из разновидностей сексуальной ориентации. Это просто омерзительно. Сначала они уничтожают религию, мораль и принципы, а что дальше?