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В Торонто неизвестные открыли огонь по людям – есть жертвы

04 июня 2025 13:42
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Один человек убит, еще пятеро получили ранения при массовой стрельбе в Канаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Торонто неизвестные открыли огонь по людям – есть жертвы-2

В Торонто предположительно двое неизвестных открыли огонь по людям, которые находились возле одного из торговых центров, после чего скрылись с места преступления. Не исключено, что количество жертв происшествия может возрасти, так как одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Полиция проводит масштабную операцию по поиску подозреваемых: изучает записи с камер видеонаблюдения и опрашивает свидетелей. Власти пока отказываются называть произошедшее терактом. 

# Стрельба # Канада

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