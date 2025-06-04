В Торонто неизвестные открыли огонь по людям – есть жертвы

Один человек убит, еще пятеро получили ранения при массовой стрельбе в Канаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Торонто предположительно двое неизвестных открыли огонь по людям, которые находились возле одного из торговых центров, после чего скрылись с места преступления. Не исключено, что количество жертв происшествия может возрасти, так как одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Полиция проводит масштабную операцию по поиску подозреваемых: изучает записи с камер видеонаблюдения и опрашивает свидетелей. Власти пока отказываются называть произошедшее терактом.