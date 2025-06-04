КНР предоставляет Беларуси возможность вступать в открытую конкуренцию с мировыми производителями – аналитик БИСИ

Беларусь и Китай продолжат интенсифицировать двусторонние отношения. К таким договоренностям пришли лидеры двух стран по итогам переговоров. Визит Александра Лукашенко в Пекин завершился, белорусский борт №1 на пути в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подводя итоги пребывания в КНР в общении с прессой, Президент поделился: все прошло как нельзя лучше. Он напомнил про ряд встреч с представителями деловых кругов. Их особо не афишируют, учитывая международную обстановку и политику отдельных стран. Однако это люди, которые готовы сотрудничать с Беларусью.

Все прошло как нельзя лучше! Лукашенко подвел итоги визита в КНР.

И все это прочная основа для стабильных и взаимовыгодных отношений, которые две страны поддерживают на протяжении десятилетий. Китай остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров Беларуси. Объем взаимной торговли заметно растет, активно развиваются инвестиционные и гуманитарные проекты.