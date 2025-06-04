КНР предоставляет Беларуси возможность вступать в открытую конкуренцию с мировыми производителями – аналитик БИСИ
Беларусь и Китай продолжат интенсифицировать двусторонние отношения. К таким договоренностям пришли лидеры двух стран по итогам переговоров. Визит Александра Лукашенко в Пекин завершился, белорусский борт №1 на пути в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подводя итоги пребывания в КНР в общении с прессой, Президент поделился: все прошло как нельзя лучше. Он напомнил про ряд встреч с представителями деловых кругов. Их особо не афишируют, учитывая международную обстановку и политику отдельных стран. Однако это люди, которые готовы сотрудничать с Беларусью.
Все прошло как нельзя лучше! Лукашенко подвел итоги визита в КНР.
И все это прочная основа для стабильных и взаимовыгодных отношений, которые две страны поддерживают на протяжении десятилетий. Китай остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров Беларуси. Объем взаимной торговли заметно растет, активно развиваются инвестиционные и гуманитарные проекты.
Сергей Вергейчик, аналитик БИСИ:
Экономическое отношение строится на прочном политическом базисе. И цифры говорят сами за себя. Например, за прошлый год двусторонний товарооборот превысил 8,5 миллиардов долларов. Это рекордный показатель. Здесь можно отметить взаимный интерес. По большинству товарных позиций мы, Беларусь и Китай, не являемся конкурентами. Таким образом, Китай, открывая рынок для белорусских товаров, предоставляет возможность вступать в открытую конкуренцию с ведущими мировыми производителями. И Беларусь здесь имеет свои определенные преимущества. Для этого государство создает инфраструктуру и условия. Например, последняя новость – это открытие прямого контейнерного железнодорожного маршрута.
Новые возможности есть, в том числе в промышленном секторе. Страны договорились о более углубленной кооперации. Это продолжение инициативы Си Цзиньпина, высказанной в 2023 году и поддержанной главой нашего государства. В центре внимания лидеров сегодня также были вопросы международной повестки. Как отметил Александр Лукашенко, взоры многих государств обращены в Пекин.
Китай выдержит и не позволит сломать мировой порядок – Лукашенко на встрече с Си Цзиньпином в Пекине.