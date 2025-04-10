Над тобой смеётся вся группа, а ты не понимаешь – белоруска об учёбе в Варшаве

Мария Харланова. Варшава. 2020 год. Университет им. Лазарского. Цифровой маркетинг:

Перед поступлением у меня был языковой экзамен, он проходил онлайн, мне сказали, что у меня уровень языка не дотягивает, но если я возьму обязательное платное занятие, то меня возьмут с расчетом на то, что уже в следующем семестре я смогу свободно разговаривать и дальше продолжать обучение самостоятельно.

И я столкнулась с проблемой менталитета, что поляки относились к белорусам и украинцам не слишком любезно, над тобой шутят, а в группе – пару русских. Хорошо, если они поняли, а ты сидишь, не понимаешь вообще, то есть над тобой смеется вся группа, а ты сидишь, у тебя нет ни знакомых, ни друзей, ты один в стране, родителей с тобой даже не пустили просто доехать до Варшавы, чтобы они посмотрели, где ты будешь жить.

Становится немного тяжеловато морально, потому что ты думаешь: блин, зачем я вообще сюда приехала, мне тут не рады. О каком образовании речь, если я себя доведу этим морально?