Гигин о Директиве №12: идеология – это творчество, система идей, но всё равно должна быть база

Консолидирующее звено белорусского общества. Накануне Президент подписал Директиву № 12. Это важный государственный шаг, продиктованный временем и современными вызовами. Сегодня остро стоит вопрос сплочения общества, укрепления суверенитета, формирования целостного мировоззрения у граждан. В последние годы Александр Лукашенко не раз возвращался к вопросам национальной идеи, ценностей и смыслов. Заняться идеологией и контрпропагандой – прямое поручение. И в этом направлении у нас есть хороший задел. Таким образом, директива стала итогом многолетней работы экспертов, научного сообщества и государственных органов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем собраны лучшие наработки за последние годы, определены идейные ориентиры белорусского общества, прописаны механизм реализации идеологической работы. Все это позволит выстроить эффективную деятельность на всех уровнях – от школы до предприятия, от семьи до органов местного самоуправления.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Идеология – это творчество, это система идей, взглядов, представлений, это акции, проекты, это люди, лидеры общественного мнения. Но все равно должна быть база, должна быть матрица. И право задает матрицу, право является нормативной основой идеологической работы. И получалось, что многие документы распространяются только на предприятия и организации государственной формы собственности. Но мы это знаем. И 2020 год это показал. Эта работа, которая проводилась в последнее время, доказала, что идеология не ограничивается формой собственности. Идеология охватывает все государство, все общество. И директива фиксирует фактически ту жизненную практику, которая сложилась вот за это время.

В основе документа – историко-культурное прошлое, национальные ценности и традиции нашего народа, на которых издавна строится наше государство.

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Наша идеология белорусского государства базируется на традиционных духовно-нравственных ценностях. Она включает историко-культурный компонент, представление об эволюции белорусского народа, от этнической общности до нации, которая является частью восточнославянской цивилизации, включает также в себя политический компонент: это представление о развитии этапов становления белорусской государственности, развития институтов государства и гражданского общества. Это такие тезисы, как сильная государственная власть, народовластие, президентская республика.

Дальше – экономическая составляющая, которая предполагает построение социально ориентированных экономических отношений, то, что неизменно является нашим трендом, предоставление всем гражданам Республики Беларусь равных возможностей для реализации своего потенциала, справедливое распределение благ. Ну и социальная составляющая – это социальная справедливость, патриотизм, духовно-нравственные ценности, солидарность.

В Беларуси есть все для дальнейшего повышения уровня национального самосознания в обществе. И дальнейшие шаги в этом направлении как раз таки и просчитаны в Директиве Президента.