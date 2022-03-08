«Не надо имитировать оргазм». Почему женщине надо говорить мужчине, что его подарки не нравятся? Рассказала психолог

Международный женский день – один из самых трепетных и нежных весенних праздников. 8 Марта – еще один повод напомнить о том, как важно замечать красоту и индивидуальность каждой женщины. О традициях, чувствах и подарках поговорили в ток-шоу «Точки над i». Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

У психологов хочется спросить, как правильно женщине реагировать на сюрприз, если вдруг он ей не понравился? Играть счастье? Многие говорят: «Ой, как это красиво! Спасибо тебе большое!» Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

На следующий год опять двадцать пять. Александра Каштанова:

Мужчина ходит довольный и говорит: «Ей нравится этот цвет, такие вещи. Значит, они теперь будут всегда». Как не обидеть и вообще стоит ли говорить об этом?

Анна Кутас, клинический психолог:

Я вообще за искренность в отношениях. Естественно, если подарок мне не понравился, это не значит, что я буду кривить носик и говорить: «Фу!» Языки любви у всех разные. Здесь можно фокус внимания из самого объекта подарка, чем он является, сместить на то, насколько важно внимание, то, что мужчина старался, выбирал. Сделать на этом акцент. Скажем так, метод кнута и пряника на этом базируется. Сделать акцент на том, что здорово, на эмоциях своих, на воодушевлении. А постфактум, возможно даже не в сам момент, когда происходит дарение подарка, обозначить то, что круто… Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Но больше мне такое не дари. Анна Кутас:

Да. Алеся Лакина:

Как тактично это сделать? Больше мне такое не дари – человек может обидеться. Как его не обидеть?

Анна Кутас:

Можно я на своем примере? Алеся Лакина:

Да. Анна Кутас:

У меня муж почему-то решил, что я люблю хризантемы. И вот эти хризантемы были на все праздники, то есть на 8 Марта, день рождения, или просто принесет хризантемы. Они мне изначально были так себе. Но когда их стало очень много, то у меня как раз таки этот вопрос и встал – как тактично об этом сказать? Я так и обозначила: «Мне очень важно твое внимание. Я вижу, что ты хочешь сделать мне приятно. Но давай, если цветы – то ты меня можешь спросить, какие цветы нравятся». Если, допустим, дарит мужчина конфеты, которые не нравятся мне, то точно так же можно обозначить. Алеся Лакина:

Опять же это намек. Не все мужчины понимают намеки. Нелли, что вы скажете?

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, коуч:

Мужчины, в принципе, не понимают намеков. Я сразу в лоб луплю. Последний раз мне мой муж подарил шикарное кольцо с бриллиантами. Я сказала: «Я очень тронута твоим вниманием. Мне очень приятно, что ты сделал мне подарок. Но мне этот подарок не нравится». У него сначала ступор, но он проходит быстро. Я говорю: «Я бы хотела лучше вот это». Мужчина сразу включается и исправляет. Мы оба несем ответственность за это. Он не спросил, я не сказала, чего я хочу. Потому что, если бы он спросил, я бы сказала, что хочу не кольцо, а вазу. Татьяна Савчик:

Но не будет ли такого эффекта, что человек просто, в принципе, перестанет делать для тебя приятное?

Владимир Ухтинский, певец, легенда шансона:

Я бы перестал. Нелли Куприянович:

Если он перестанет – это проблема. Владимир Ухтинский:

Если бы мне сказали, что я очень рада, но мне не нравится этот подарок. Нелли Куприянович:

Вы зря эмоцию добавляете нехорошую. Владимир Ухтинский:

На этом бы для нее подарки, наверное бы, закончились. Не из-за того, что я такой. На обиженных воду возят. Всего-навсего скажи: «Вова, классно! Все хорошо. Но, ты знаешь, а я люблю вот это».