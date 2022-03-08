Владимир Ухтинский: «Всё, что нормальный мужик делает в своей жизни – делает для женщины, ради женщины»

Международный женский день – один из самых трепетных и нежных весенних праздников. 8 Марта – еще один повод напомнить о том, как важно замечать красоту и индивидуальность каждой женщины. О традициях, чувствах и подарках поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Вы как психолог расскажите нам, всем женщинам, как правильно ответить на вопрос: «Что бы ты хотела?» – если ты бы что-то хотела прямо этакое? Как правильно ответить? Вроде и неудобно ему сказать, думаешь: «А вдруг это слишком дорого? Я даже не знаю. Может, как-то просто намекнуть? Как-то неудобно. Мне ничего не надо, главное – внимание».

Зина Куприянович, артист, телеведущая:

Это не женские проблемы. Алеся Лакина:

Как правильно донести? Чтобы не было этого – «главное – внимание»? Он так и придет, скажет: «С праздником!»

Анна Кутас, клинический психолог:

Или как, знаете, любят говорить: «Твой подарок – это я».

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, коуч:

Это мы так на 23 февраля можем говорить. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

И себе купить красивое белье. Анна Кутас:

Я сторонник того, чтобы обо всем говорить, проговаривать. Я не люблю историю про то, что догадайся сам или как будет – так будет. Татьяна Савчик:

Сейчас с мужчинами это не работает? Анна Кутас:

Не то, что оно не работает. Конечно, может быть такое, что попал в яблочко, и здорово все произошло. Но чаще, если женщина ожидает чего-то конкретного, бывает и разочарование. Поэтому, если речь идет про вопрос, вы спрашивали, в ценовой категории – в конце концов, можно так и спросить, на сколько можно рассчитывать. Татьяна Савчик:

Владимир, не оскорбительно ли это для мужчины, когда озвучиваешь конкретные желания?

Владимир Ухтинский, певец, легенда шансона:

Абсолютно нет. Татьяна Савчик:

Это даже упрощает задачу? Владимир Ухтинский:

У меня была женщина, мы с ней 10 лет были вместе. Я помню, как только мы познакомились, еще ее не знал, купил ей куртку классную. Просто ехал из Минска, она [женщина – прим. ред.] в Гомеле была, и купил. Она целый день плакала. Я говорю, чего ты плачешь? Алеся Лакина:

Она шубу хотела. Владимир Ухтинский:

Не в шубе дело. Она сказала: «Самый лучший подарок – ты рядом – пошли, я выберу все». Она сама именно. Самое страшное для мужчины, я могу вам сказать честно, когда ты спрашиваешь: «Заечка, что тебе подарить?» Она говорит: «Знаешь, Володя, вообще-то мне ничего не надо». Женщине, которой ничего не надо – у тебя денег не хватит. Понимаете, о чем я говорю? Татьяна Савчик:

Обходится вам дороже всего.