Владимир Ухтинский: «Всё, что нормальный мужик делает в своей жизни – делает для женщины, ради женщины»
Международный женский день – один из самых трепетных и нежных весенних праздников. 8 Марта – еще один повод напомнить о том, как важно замечать красоту и индивидуальность каждой женщины. О традициях, чувствах и подарках поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вы как психолог расскажите нам, всем женщинам, как правильно ответить на вопрос: «Что бы ты хотела?» – если ты бы что-то хотела прямо этакое? Как правильно ответить? Вроде и неудобно ему сказать, думаешь: «А вдруг это слишком дорого? Я даже не знаю. Может, как-то просто намекнуть? Как-то неудобно. Мне ничего не надо, главное – внимание».
Зина Куприянович, артист, телеведущая:
Это не женские проблемы.
Алеся Лакина:
Как правильно донести? Чтобы не было этого – «главное – внимание»? Он так и придет, скажет: «С праздником!»
Анна Кутас, клинический психолог:
Или как, знаете, любят говорить: «Твой подарок – это я».
Нелли Куприянович, психолог, аналитик, коуч:
Это мы так на 23 февраля можем говорить.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
И себе купить красивое белье.
Анна Кутас:
Я сторонник того, чтобы обо всем говорить, проговаривать. Я не люблю историю про то, что догадайся сам или как будет – так будет.
Татьяна Савчик:
Сейчас с мужчинами это не работает?
Анна Кутас:
Не то, что оно не работает. Конечно, может быть такое, что попал в яблочко, и здорово все произошло. Но чаще, если женщина ожидает чего-то конкретного, бывает и разочарование. Поэтому, если речь идет про вопрос, вы спрашивали, в ценовой категории – в конце концов, можно так и спросить, на сколько можно рассчитывать.
Татьяна Савчик:
Владимир, не оскорбительно ли это для мужчины, когда озвучиваешь конкретные желания?
Владимир Ухтинский, певец, легенда шансона:
Абсолютно нет.
Татьяна Савчик:
Это даже упрощает задачу?
Владимир Ухтинский:
У меня была женщина, мы с ней 10 лет были вместе. Я помню, как только мы познакомились, еще ее не знал, купил ей куртку классную. Просто ехал из Минска, она [женщина – прим. ред.] в Гомеле была, и купил. Она целый день плакала. Я говорю, чего ты плачешь?
Алеся Лакина:
Она шубу хотела.
Владимир Ухтинский:
Не в шубе дело. Она сказала: «Самый лучший подарок – ты рядом – пошли, я выберу все». Она сама именно. Самое страшное для мужчины, я могу вам сказать честно, когда ты спрашиваешь: «Заечка, что тебе подарить?» Она говорит: «Знаешь, Володя, вообще-то мне ничего не надо». Женщине, которой ничего не надо – у тебя денег не хватит. Понимаете, о чем я говорю?
Татьяна Савчик:
Обходится вам дороже всего.
Владимир Ухтинский:
Вот это самое страшное. А так – неважно, она сама хочет выбрать. Женщина, как заходит в магазин, потом сложно ее обратно.
Алеся Лакина:
Владимир, в принципе, мужчина мужчине – рознь. Один говорит, что это хорошо, пускай она мне скажет. А другой скажет: «Какой-то она дорогой подарок попросила, какая-то она меркантильная. Она, наверное, со мной из-за денег».
Владимир Ухтинский:
Обижаются мужчины. Это, наверное, те мужчины – я их называю жмоты. Если она тебе ничего не скажет, ты можешь купить открытку, принести и сказать: «На, моя милая, родная». И все. Что она тебе скажет? Ты уже ей подарил. А когда она тебе скажет: «Купи мне это. Хочу это».
Алеся Лакина:
А у тебя инфаркт на месте случится, когда ценник посмотрел.
Владимир Ухтинский:
Надо скорую помощь вызывать. Это очень сложно. Но ничего, я хочу сказать только одно, что люди, когда подойдут к моему возрасту, думаю, на самом деле очень начнут ценить, уважать женщину, им будет не хватать женщины. Еще могу сказать одно: все, что нормальный мужик делает в своей жизни – делает для женщины, ради женщины.
«Мы тоже научились зарабатывать деньги». А какие подарки предпочитают дарить и получать женщины – подробнее здесь.