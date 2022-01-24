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Лазуткин: натовцы не хотят нападать – зачем им трупы? Они просто отвлекут на себя наших военных от основных точек протеста

24 января 2022 15:20
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Новости Беларуси. После заявлений Вашингтона о том, что с территории Беларуси готовится нападение на Украину, внимание мировых СМИ приковано к совместным российско-белорусским учениям на западных границах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

О том, какие сценарии отрабатываются нашими военными и чем нынешний кризис отличается от противостояния времен холодной войны – в материале Андрея Лазуткина.  

Лазуткин: натовцы не хотят нападать – зачем им трупы? Они просто отвлекут на себя наших военных от основных точек протеста-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Переговоры России и США идут без особых успехов. Нет понимания ни по Украине, ни по Грузии. И нет никаких гарантий, что на любой границе ОДКБ, в Польше или под Харьковом, не поставят новейшие типы ракет. Это, конечно, плохо, но не стоит думать, что война будет прямо завтра. В начале 1980-х что-то похожее было, когда в ФРГ поставили американские «Першинги». Но, главное, на западных границах тогда стояло 600 тысяч советских войск и примерно полмиллиона войск НАТО с ударной группировкой в ФРГ. То есть после обмена ударами начинались боевые действия в Европе. Для этого уже были развернуты силы и средства, оставалось только отдать команду.  

И подумайте, каково было Брежневу, а потом Андропову. Мало того что в Германии стоят ракеты и все готово к нападению, идет война в Афганистане, а тут еще начинаются события в Польше – «Солидарность». И это все, не считая более мелких точек, а за каждой такой точкой торчали американские уши. Вот тогда все было готово к мировой войне по-настоящему, оставался только формальный повод.  

Посмотрите на кадры учений «Запад-81» – сколько техники. И это только начало учений, развертывание.  

Лазуткин: натовцы не хотят нападать – зачем им трупы? Они просто отвлекут на себя наших военных от основных точек протеста-3

Андрей Лазуткин:
Это была демонстрация наших сил в Европе – на фоне того, что происходило в Польше. И если бы Запад начал помогать «Солидарности» оружием или там бы свергли правительство Ярузельского, все эти танки моментально оказались бы в Польше. Но сегодня столько техники мы не видим ни здесь, ни там. Несмотря на все проблемы с НАТО, мы еще и близко не подошли к тому, что было тогда.  

А на докладе у Президента звучала цифра 30 тысяч. Это немало, но реальной угрозой это может быть только в случае, если мы остаемся один на один, без российской части союзной группировки. То есть их военные специалисты прекрасно понимают, что одной военной силы для успеха недостаточно. Россия должна по каким-то мотивам не вмешиваться, занять выжидающую позицию. Примерно, как в Югославии.  

Лазуткин: натовцы не хотят нападать – зачем им трупы? Они просто отвлекут на себя наших военных от основных точек протеста-5

Согласованную позицию России и Беларуси Лукашенко в течение двух с половиной часов обсуждал с глазу на глаз со Слободаном Милошевичем. Происходило это под звуки воздушной тревоги, объявленной в Белграде через несколько минут после приземления самолета белорусского Президента и на фоне новых бомбовых ударов натовской авиации. Главное, в чем убедился в ходе переговоров Лукашенко, – президент Югославии твердо настроен сохранить территориальную целостность страны, обеспечить равные права всем ее гражданам и не пытается втянуть Беларусь и Россию в войну на Балканах. Из этого, по словам Лукашенко, и должны исходить НАТО и другие заинтересованные стороны. Кроме того, югославский президент еще раз подтвердил свое желание решать все проблемы мирным путем и заявил о готовности ввести в Косово гражданских наблюдателей ООН и других международных организаций, не связанных со странами-агрессорами.  

Лазуткин: натовцы не хотят нападать – зачем им трупы? Они просто отвлекут на себя наших военных от основных точек протеста-7

Андрей Лазуткин:
То есть Милошевич был готов к принятию наших миротворцев. Но Россия на это не пошла по соображениям дружбы со Штатами. И Милошевич не звал нас воевать, это звучит в сюжете. Можно было, как в Казахстане, помочь армии Югославии охранять население и объекты. Этого бы хватило, чтобы остановить агрессию.  

А если мы вернемся в 2020 год, то провокация с ЧВК «Вагнера» была именно для того, чтобы Россия устранилась. Надо было хотя бы временно посеять недоверие между лидерами, хотя бы на пару недель. Чтобы Лукашенко в случае чего не обратился в ОДКБ, а Россия не стала бы ничего делать, мол, выборы и протесты – это ваши проблемы.  

Но даже если такая ситуация создана и ОДКБ по каким-то причинам устраняется, это не значит, что на нас нападут. Зачем? Просто появляется новый рычаг давления на Лукашенко. То есть он должен уйти не потому, что женщины машут цветами и машины сигналят, а потому что «мы тут подогнали ударную группировку к твоим границам, а Россия тебе не поможет, сдавайся, отдавай власть». Это психология, и сами натовцы тоже не хотят нападать – зачем им трупы? Они просто отвлекут на себя наших военных от основных точек протеста.  

Андрей Лазуткин:
И вот тогда, когда ваша армия отвлечена, сил не хватает, а Россия просто на это смотрит, может быть ситуация, как у Януковича. То есть сам Майдан был долго, несколько месяцев. Но расстрел снайперами стал возможен только тогда, когда западные дипломаты получили гарантии, что никто не вмешается. Это же внутренние проблемы украинского народа.  

Лазуткин: натовцы не хотят нападать – зачем им трупы? Они просто отвлекут на себя наших военных от основных точек протеста-9

Неделю назад мы показывали такое же видео из Казахстана, только там людей забивали палками. Много видите отличий? В Киеве убили примерно 100 человек протестующих и 20 сотрудников МВД, причем стреляли одновременно и по тем, и по этим. То есть снайперы представляли третью сторону. Как и боевики в Казахстане, которые не выдвинули никаких требований, не имели символики, не создали никакой организации, а просто убивали всех подряд. Значит, это тоже третья сторона, как и снайперы на Майдане.  

Андрей Лазуткин:
А в Казахстане убили 227 человек – это то, что посчитали, без учета трупов, которые исчезли из моргов и которые потом находят в захоронениях. И такое грязное вмешательство, не цветная революция, а подрывные действия, создание вооруженных формирований – они могут быть только тогда, когда противник уверен, что Россия ничего не сделает в ответ.  

Поэтому, конечно, роль сыграл ввод ОДКБ. Но не потому, что мы бы стали там воевать. Надо было освободить руки силовым структурам Казахстана, которых сняли с объектов, типа Байконура, и бросили на поиск боевиков. Они сами это сделают лучше, чем любое ОДКБ, надо просто прикрыть им спину.  

Андрей Лазуткин:
Возвращаясь к началу сюжета. Когда к нашей границе стягивают технику из Польши, нас пытаются убедить, что война в Европе будет, как в 1941 году, только ОДКБ против НАТО. И вот они нас сдерживают танками, то есть показывают свою военную мощь.

Лазуткин: натовцы не хотят нападать – зачем им трупы? Они просто отвлекут на себя наших военных от основных точек протеста-11

А что мы видим на практике? Военные действия типа Сирии, Ирака, Ливии, Югославии велись в первую очередь бомбардировками. Можно ли так действовать против нас? Нет, нельзя. Тогда нужен вариант с каким-то внутренним противником. Допустим, оппозиция создает двоевластие, частично эту власть признают на Западе и оказывают военную помощь для наведения порядка. Например, чтобы провести новые свободные выборы. Но все равно должны быть какие-то органы управления в стране, типа Координационного совета, который можно признать, а не просто штаб в Париже, Киеве, Вильнюсе с какими-то мальчиками и девочками.  

Лазуткин: натовцы не хотят нападать – зачем им трупы? Они просто отвлекут на себя наших военных от основных точек протеста-13

Андрей Лазуткин:
А когда у вас появляются автоматчики, как в Казахстане, и захватывают администрации и тюрьмы, вот это и есть современная война против ОДКБ, а не когда польские танки ездят по полю. Именно такие ситуации сейчас отрабатываются на наших учениях. И ни одна война не ведется по шаблону, и уж точно не по тому шаблону, который открыто проговаривают из Вашингтона. Если что-то и будет, то будет не так. Поэтому надо быть готовыми ко всему.  

С вами был Андрей Лазуткин и выпуск «Занимательной политологии».  

# Авторская журналистика на СТВ # Андрей Лазуткин # Александр Лукашенко # Леонид Брежнев # Виктор Янукович

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