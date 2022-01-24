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«Как действовать в той или иной ЧС». Спасатели и активисты БРСМ напомнили жителям Крупок об опасности тонкого льда

24 января 2022 15:29
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Новости Беларуси. Молодежь и спасатели напомнили крупчанам об опасности тонкого льда. Стартовала совместная акция активистов БРСМ и работников РОЧС, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они проводят рейды на водоемах, напоминая рыбакам об опасности нахождения на неокрепшем льду, проводят инструктажи и раздают информационные буклеты.  

«Как действовать в той или иной ЧС». Спасатели и активисты БРСМ напомнили жителям Крупок об опасности тонкого льда-1

В свою очередь сами любители подледной рыбалки показывают патрульным имеющееся необходимое оснащение на случай непредвиденной ситуации.  

«Как действовать в той или иной ЧС». Спасатели и активисты БРСМ напомнили жителям Крупок об опасности тонкого льда-4

Роман Фомин, первый секретарь Крупской районной организации БРСМ:
Дети, молодежь постоянно хотят поучаствовать, потому что мы еженедельно ходим с инспектором по чрезвычайным ситуациям. Акция направлена на предупреждение людей, как действовать в той или иной чрезвычайной ситуации.  

«Как действовать в той или иной ЧС». Спасатели и активисты БРСМ напомнили жителям Крупок об опасности тонкого льда-7

Дмитрий Понизович, активист БРСМ:
У нас форма специальная: если мы вдруг каким-то образом провалились под лед, она нам поможет выплыть сразу наверх. Есть свисток, чтобы позвать человека, который вышел на лед.  

«Как действовать в той или иной ЧС». Спасатели и активисты БРСМ напомнили жителям Крупок об опасности тонкого льда-10

Егор Александров, активист БРСМ:
В школе рассказали, что каждый год зимой выходят на лед. Предупреждайте рыбаков, людей, которые ходят, об опасности. Летом здесь очень много детей купается, взрослых. Ну а зимой выходят рыбаки. Я принимаю участие в этой акции уже не первый раз.  

«Как действовать в той или иной ЧС». Спасатели и активисты БРСМ напомнили жителям Крупок об опасности тонкого льда-13

Во время акции особое внимание уделяют детям. Рейды «Зимнего патруля» будут проводиться в течение всего сезона.  

# БРСМ # общество # Роман Фомин # Дмитрий Понизович # Егор Александров # Фотофакт

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