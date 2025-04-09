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Что надеть, чтобы выглядеть неотразимо? Спросили у минчан

09 апреля 2025 12:05
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Что надеть, чтобы выглядеть неотразимо? Спросили у минчан-1

Вероника Макаревич, корреспондент:
Улицы города – наш подиум. Не зря ведь говорят, что встречают по одежке. Что надеть, чтобы выглядеть неотразимо? Модный приговор от минчан прямо сейчас.

Что надеть, чтобы выглядеть неотразимо? Спросили у минчан-3

Во всем темном – не очень.

Что надеть, чтобы выглядеть неотразимо? Спросили у минчан-5

Пусть будут 30-е годы ХХ века.

Что надеть, чтобы выглядеть неотразимо? Спросили у минчан-7

Не черно-белое, сейчас эта мода ужасная. Посмотришь – вся молодежь черно-белая.

Подробности в видео.

# Мода в Беларуси # Мода # Опрос # Опрос минчан

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