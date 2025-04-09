Что надеть, чтобы выглядеть неотразимо? Спросили у минчан

Вероника Макаревич, корреспондент:
Улицы города – наш подиум. Не зря ведь говорят, что встречают по одежке. Что надеть, чтобы выглядеть неотразимо? Модный приговор от минчан прямо сейчас.
Вероника Макаревич, корреспондент:
Улицы города – наш подиум. Не зря ведь говорят, что встречают по одежке. Что надеть, чтобы выглядеть неотразимо? Модный приговор от минчан прямо сейчас.
Во всем темном – не очень.
Пусть будут 30-е годы ХХ века.
Не черно-белое, сейчас эта мода ужасная. Посмотришь – вся молодежь черно-белая.
Подробности в видео.