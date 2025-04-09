Microsoft обошла Apple в рейтинге самых дорогих компаний в мире

Транснациональная корпорация Microsoft – самая дорогая компания в мире. Об этом пишет РИА Новости. Ранее в данном статусе находилась американская корпорация Apple.

Причиной выступает резкое снижение капитализации: у Microsoft – с 2,66 трлн долларов до 2,64 трлн, у Apple – с 2,73 трлн долларов до 2,59 трлн.

По данным 8 апреля, акции Apple снизились в цене на 5%, Microsoft – лишь на 0,9%.