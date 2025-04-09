Дзиодзина: цитаты и тезисы Лукашенко можно разбирать в качестве афоризмов житейской мудрости

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Каждый раз, когда Александр Лукашенко дает интервью, его цитаты и тезисы можно разбирать в качестве афоризмов житейской мудрости. После чего почти каждый из них можно модернизировать и применять не только в экономике или политике, но и в любых других сферах жизни.

8 апреля Президент вновь давал интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Его полное содержание пока что не стало достоянием зрителя, однако из тех небольших фрагментов, что были опубликованы уже можно извлекать позицию по злободневным темам: интерпретация и восприятие исторической памяти; объединяющая ценность общих традиций; риски мировой экономики и как наращивать ВВП при подобных условиях; адаптация к современным вызовам и рефлексивность прежде, чем что-либо комментировать или делать.

Так, например, касаясь темы торговых пошлин со стороны США, Александр Лукашенко рекомендует понаблюдать, ссылаясь на гибкость тех актуальных решений и заявлений, что американской стороной были сделаны. Тем более, что с учетом внешних событий, больше актуален вопрос: а белорусам-то с этого что?!

«И нам, и России чего париться? Против нас уже столько пошлин и санкций ввели, что дальше некуда. И мы выдержали, мы выстояли», – подчеркнул Александр Лукашенко в своем интервью. Возможный гибкий подход он отмечает в стратегии Трампа. «Видимо, Дональд Трамп так прикинул, посмотрел и думает: резковато взял. Наверное, надо (если это нужно) посчитать сначала, а потом где-то и отступить», – подчеркнул Президент о том, что политика, экономика и заявления других лидеров динамичны. В то время, как реакция на них должна быть адекватной и своевременной. Что в практическом применении означает – ни раньше, ни позже, требует от принимающего решение особенной чуткости к ситуации.