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Лукашенко подписал указ об ограничении на реконструкцию домов под снос в Беларуси

26 декабря 2017 15:12
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Новости Беларуси. Ограничения на реконструкцию домов под снос снимут в Беларуси. Соответствующий указ подписал 26 декабря глава страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подписал указ об ограничении на реконструкцию домов под снос в Беларуси-1

Документ направлен на дальнейшее совершенствование правового регулирования отношений в области охраны и использования земель. Он отменяет все ограничения способов эксплуатации и улучшения объектов недвижимости, расположенных на территории перспективного развития населенных пунктов.

Лукашенко подписал указ об ограничении на реконструкцию домов под снос в Беларуси-4

До принятия решения об изъятии земли для госнужд, владелец может реконструировать принадлежащие им жилые дома с увеличением их площади. Также он может возводить хозяйственные постройки на придомовой территории даже в тех случаях, когда градостроительной документацией намечен снос усадебной жилой застройки.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Фотофакт

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