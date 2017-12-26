Лукашенко подписал указ об ограничении на реконструкцию домов под снос в Беларуси

Новости Беларуси. Ограничения на реконструкцию домов под снос снимут в Беларуси. Соответствующий указ подписал 26 декабря глава страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ направлен на дальнейшее совершенствование правового регулирования отношений в области охраны и использования земель. Он отменяет все ограничения способов эксплуатации и улучшения объектов недвижимости, расположенных на территории перспективного развития населенных пунктов.

До принятия решения об изъятии земли для госнужд, владелец может реконструировать принадлежащие им жилые дома с увеличением их площади. Также он может возводить хозяйственные постройки на придомовой территории даже в тех случаях, когда градостроительной документацией намечен снос усадебной жилой застройки.