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Что в моде у минчан этой весной? Провели опрос

27 мая 2026 08:21
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Что в моде у минчан этой весной? Провели опрос-1

Оделась во все белое, кардиган. Хочется чего-то необычного. Сейчас очень популярны юбки-рыбки, сарафаны корсетного плана – вот это прям любовь. На выход, на вечер – супер необычные вещи. Это могут быть какие-то объемные плечи, могут быть серьги в стиле Dior.

Что в моде у минчан этой весной? Провели опрос-3

На мне фактически все с популярного маркетплейса. Хочется что-то светлое, короткое, легкое – атлас, кружева.

Что в моде у минчан этой весной? Провели опрос-5

Просто выбираю одежду, которая есть в гардеробе. Подсматриваю в соцсетях, у кого есть какие образы, и выдумываю что-то свое. Поэтому получается иногда что-то такое. Я очень люблю серый цвет. И все вещи у меня чаще всего из барахолок – гольфы, носки высокие и головные уборы. Очки просто для зрения.

Подробнее в видео.

# Мода в Беларуси # Мода # Уличная мода

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