Аграрии Брестской области планируют расширять площади под люцерну. Эта многолетняя культура – настоящий суперфуд для буренок. Люцерну ценят за объем заготовки: до 4-5 укосов за сезон. Кроме того, в ее составе большое количество протеина, который обеспечивает рекордные надои. Брестская область – лидер в стране по эффективности молочного животноводства. Средний удой на одну корову превышает 8 тысяч 200 килограммов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В хозяйстве «Агро-сад «Рассвет» Брестского района люцерну возделывают три года. За это время площади увеличили до 100 гектаров. В сезон уборки содержание протеина на этих полях достигло рекордных 27 %, при средних 12-15.

Олег Циолта, главный агроном сельхозпредприятия «Агро-сад «Рассвет»: В прошлом году надоили свыше 10 тысяч килограмм молока от одной коровы. Нам нужны качественные корма. Дать их на наших землях может только люцерна. Она нам дает четыре урожая, и по урожайности хороший год.

Дмитрий Городецкий, первый заместитель председателя Брестского облисполкома:

Должны фазу убрать, техника должна соответствующим образом подготовить зеленую массу, ее утрамбовать, уложить, укрыть, чтобы этот протеин мы не потеряли в процессе хранения. Благодаря этому мы можем минимизировать применение использования концентрированных кормов для увеличения продуктивности, улучшить здоровье животных.

В Брестской области хозяйства полностью укомплектованы техникой для заготовки зеленых кормов. В приоритете – технологии качественной уборки. Ставка – на улучшение состава кормов, что напрямую влияет на отдачу в молочном животноводстве.