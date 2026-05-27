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Турчин провел совещание по итогам экспорта за первый квартал 2026-го

27 мая 2026 10:35
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Итоги внешней торговли за первый квартал 2026 года и оценка работы должностных лиц по выполнению заданий по экспорту. Эти темы обсудили в правительстве. Премьер-министр Беларуси провел рабочее совещание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турчин провел совещание по итогам экспорта за первый квартал 2026-го-2

За общими цифрами важно видеть детали – подчеркнул Александр Турчин. Предварительные итоги работы подтверждают позитивный тренд, который наметился в первом квартале. Беларусь увеличивает темпы роста экспорта. Главой государства и правительством поставлены четкие задачи по увеличению экспортных показателей – персональную ответственность несут руководители. 

Принят комплекс программных документов. При этом необходимо работать на всех зарубежных направлениях. Руководителям на совещании указано на недопустимость снижения требований к результатам. Отраслевым ведомствам даны соответствующие поручения по недопущению снижения объемов белорусского экспорта. 

# Правительство Беларуси # Александр Турчин

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