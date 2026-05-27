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Власти Шотландии снова подняли вопрос о государственной самостоятельности

27 мая 2026 08:18
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Эдинбург вновь потребовал от Лондона разрешить голосование о выходе Шотландии из состава Соединенного Королевства. Региональный парламент принял решение провести новый референдум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Шотландии снова подняли вопрос о государственной самостоятельности-2

«За» высказались 72 депутата, «против» – 55. Однако правительство Великобритании отклонило это требование. В Лондоне подчеркнули, что граждане северной части Королевства уже сделали свой выбор в 2014 году. Тогда 55 % шотландцев выступили за сохранение единого государства. Тем не менее националисты не оставляют надежд на повторное голосование. Историки напоминают, что Шотландия и Англия существуют в единых границах с 1707 года. С того момента предпринималось несколько попыток отделения, но ни одна из них не увенчалась успехом.

# Новости Великобритании

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