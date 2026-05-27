Аграрии Беларуси перевыполнили план ярового сева

Белорусские аграрии перевыполнили план ярового сева. По информации Минсельхозпрода, в стране этими культурами занято 2 миллиона 317 тысяч гектаров площадей. Что на 6 тысяч гектаров превышает план, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестской области посеяно 102 % от планируемого объема. Справились с задачей полностью в Гомельском, Гродненском, Могилевском и центральном регионах. В Витебской области посеяно 98 % яровых от плана. Превышены показатели и по высадке картофеля. По стране «вторым хлебом» занято свыше 22 тысяч гектаров. Сейчас в сельхозхозяйствах идет заготовка зеленых кормов. Трав скошено на площади 227 тысяч гектаров – это 16 % от плана.