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Аграрии Беларуси перевыполнили план ярового сева

27 мая 2026 10:36
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Белорусские аграрии перевыполнили план ярового сева. По информации Минсельхозпрода, в стране этими культурами занято 2 миллиона 317 тысяч гектаров площадей. Что на 6 тысяч гектаров превышает план, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии Беларуси перевыполнили план ярового сева-2

В Брестской области посеяно 102 % от планируемого объема. Справились с задачей полностью в Гомельском, Гродненском, Могилевском и центральном регионах. В Витебской области посеяно 98 % яровых от плана. Превышены показатели и по высадке картофеля. По стране «вторым хлебом» занято свыше 22 тысяч гектаров. Сейчас в сельхозхозяйствах идет заготовка зеленых кормов. Трав скошено на площади 227 тысяч гектаров – это 16 % от плана.

# Посевная кампания

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