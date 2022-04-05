Лукашенко на совещании по ЖКХ: пришли, разворотили квартиру, материалы разворовали, у меня кровь закипает в жилах

Цены, жилищно-коммунальные услуги, строительство жилья – три фундаментальных вопроса, которые волнуют людей. Поэтому они традиционно в центре внимания главы государства. Президент напомнил коммунальщикам: по их работе судят и в целом о работе власти, прежде всего местной. И, конечно, каждого беспокоит прежде всего его собственный ежедневный комфорт. А нареканий в адрес тех, кто его создает, меньше не становится. Настораживающая тенденция – каждое пятое обращение в Администрацию Президента касается недовольства работой коммунальных служб. В топе – жалобы на качество воды (хотя за последние три года в стране появилось около восьми сотен станций обезжелезивания), качество обустройства улиц и дорог. Есть претензии и к службе 115, и к организации капитального ремонта домов, и к работе с отходами. У главы государства ко всей системе ЖКХ в сущности два вопроса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Доходит до того, что ничего не сделано, а на бумаге заявка закрыта. Поэтому сегодня от правительства хочу услышать ответы на два вопроса. Узкие места в настоящий момент есть в системе ЖКХ. Кто и на каком этапе недорабатывает для повышения эффективности функционирования этого хозяйства? Мне нужен объективный анализ ситуации в стране и, главное, конкретные деловые предложения по улучшению работы. Наибольшее беспокойство у людей вызывают качество питьевой воды и недостаточное благоустройство территорий, в том числе улиц и дорог, в населенных пунктах. Поэтому сегодня хотел бы узнать, как выполняются мои неоднократные поручения о наведении порядка на земле. И особо – о закреплении территорий за субъектами хозяйствования.

Значительное количество претензий касается капитального ремонта домов. Особое внимание на это обращаю. Больше всего людей возмущают пустые обещания, многократные переносы сроков, смена подрядчиков и как итог – некачественно проведенные работы. Мягко говоря. А как это часто в жизни бывает: пришли, разворотили квартиру или крышу, сделали хуже, чем было, материалы разворовали. Люди жалуются. Я когда вижу подобное в телевизоре, скажу вам откровенно, у меня кровь закипает в жилах. Я думаю, ну вы же, чиновники, которые этим занимаетесь, – у вас же крыша не течет. А этот человек… Или там женщина рассказывает, что она вчера сделала ремонт, затратила немалые деньги (это же обычно простые люди), а назавтра потекла крыша. Как можно жить в такой квартире? Значит, надо сделать так, чтобы неповадно было.