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«Откаты» в ЖКХ и АПК: БЭП Гомельской области вскрыл коррупционную схему

27 мая 2026 09:48
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«Откаты» в ЖКХ и АПК: БЭП Гомельской области вскрыл коррупционную схему-0

​Сотрудниками БЭП Гомельской области пресечена преступная деятельность должностных лиц предприятий, информирует Telegram-канал МВД Беларуси.

Пятью фигурантами в возрасте от 28 до 59 лет, занимавшими должности, связанные с организацией проведения закупок в жилищно-коммунальном и аграрном комплексах, было налажено систематическое получение незаконных денежных вознаграждений. С января 2023 года по февраль 2026 года ими были получены взятки от представителя коммерческой структуры, в интересах которой они действовали в рамках своих компетенций.

Возбуждено 5 уголовных дел. 

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Фото: скриншот видео в Telegram-канале МВД Беларуси

# ЖКХ # общество

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