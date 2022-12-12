Британия готовится к забастовке медсестер – переносят даже операции

Новости Великобритании. Военных Британии привлекут к работе в скорой помощи. Такой вариант рассматривают в Королевстве на случай забастовок медработников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К работе в скорых пока в качестве водителей привлекут порядка 600 военнослужащих. Однако как быть с теми, кого действительно нельзя заменить. Запланированная забастовка вынуждает британские больницы переносить даты операций – всего порядка 15 тысяч. Королевство готовится к забастовкам медсестер, которые требуют увеличения заработной платы. Ожидается, что стачка начнется уже в этот четверг, 15 декабря. Не исключено, что протесты продолжатся, если руководство откажется от обсуждений вопроса.