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Министр юстиции Армении: мы подписали документ, который поможет сделать более конкретными дружеские отношения с Беларусью

23 мая 2022 16:08
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Новости Беларуси. Цифровизация, работа юридических служб и общее историческое прошлое в центре внимания делегации из Армении во главе с министром юстиции Кареном Андреасяном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр юстиции Армении: мы подписали документ, который поможет сделать более конкретными дружеские отношения с Беларусью-1

В Минск они приехали для того, чтобы на практике изучить белорусский опыт проведения конституционной реформы, работу службы «Одно окно», единого портала электронных услуг. Сегодня на его базе осуществляется порядка 80 административных процедур. То есть, не выходя из дома, можно получить услуги в сфере социальной защиты, налогообложения, земельно-имущественных отношений, торговли и финансов. Сервисы не требуют личного присутствия и исключают бумажную волокиту.

К 2025 году намерены перевести в электронный формат уже 450 услуг. А вот чтобы процесс обмена опытом юристов двух стран стал интенсивнее, министерства Беларуси и Армении подписали соглашение о сотрудничестве. Подробности.

Министр юстиции Армении: мы подписали документ, который поможет сделать более конкретными дружеские отношения с Беларусью-4

Карен Андреасян, министр юстиции Армении:
Мы подписали документ, который поможет, чтобы все те дружеские, теплые и сотруднические отношения, которые есть между нашими странами, стали более конкретными, документальными. И есть опыт, конечно, который интересует и нас в Беларуси, – это вопросы административных услуг, которые у вас очень хорошо уже настроены. И мы сейчас начинаем в Армении точно такие же услуги предоставлять, что в одном месте общие услуги.

# Беларусь-Армения # общество # Карен Андреасян # Фотофакт

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