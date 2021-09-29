«Мы сегодня идём на работу и не знаем, вернёмся или нет». Минчане скорбят вместе с родственниками убитого силовика

Новости Беларуси. Случившееся вызвало небывалый резонанс в белорусском обществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Случившееся вызвало небывалый резонанс в белорусском обществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соболезнуют семье погибшего сотрудника КГБ Президент, ведомства, политики, эксперты и небезразличные жители Беларуси. Они продолжают приходить к зданию Комитета госбезопасности, где возник стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы и зажигают свечи. Они на мгновенье задерживаются у ступеней здания на главном минском проспекте. В разговоре, не сдерживая слезы.
Мы также приносим соболезнования родным и близким погибшего сотрудника органов Госбезопасности.
– За раз потерял все: и семью, и работу. Страна потеряла, можно сказать, героя. Его можно причислить к лику героев, потому что человек исполнял свой долг, не щадя ни себя, ни сил. Зная, что у него действительно за плечами семья и маленький ребенок, вот так вот пошел и грудью принял удар на себя.
– Мы сегодня идем на работу и не знаем, вернемся или нет. Скорбим очень, семье высказываем свои слова и сожалеем, очень сожалеем. Просто очень эмоционально тяжело. И слава богу, что сегодня показали это все. И сегодня нормальный человек в состоянии разобраться, как это все происходило. Очень непонятно, почему жена позволила это сделать. Вот это совершенно непонятно. Поэтому пухом ему земля будет и просто слова скорби родственникам. Очень жаль.
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