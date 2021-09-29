«Мы сегодня идём на работу и не знаем, вернёмся или нет». Минчане скорбят вместе с родственниками убитого силовика

Новости Беларуси. Случившееся вызвало небывалый резонанс в белорусском обществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соболезнуют семье погибшего сотрудника КГБ Президент, ведомства, политики, эксперты и небезразличные жители Беларуси. Они продолжают приходить к зданию Комитета госбезопасности, где возник стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы и зажигают свечи. Они на мгновенье задерживаются у ступеней здания на главном минском проспекте. В разговоре, не сдерживая слезы.

Мы также приносим соболезнования родным и близким погибшего сотрудника органов Госбезопасности.