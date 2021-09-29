Прямой эфир

«Мы сегодня идём на работу и не знаем, вернёмся или нет». Минчане скорбят вместе с родственниками убитого силовика

29 сентября 2021 11:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Случившееся вызвало небывалый резонанс в белорусском обществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мы сегодня идём на работу и не знаем, вернёмся или нет». Минчане скорбят вместе с родственниками убитого силовика-1

Соболезнуют семье погибшего сотрудника КГБ Президент, ведомства, политики, эксперты и небезразличные жители Беларуси. Они продолжают приходить к зданию Комитета госбезопасности, где возник стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы и зажигают свечи.  Они на мгновенье задерживаются у ступеней здания на главном минском проспекте. В разговоре, не сдерживая слезы.  

«Мы сегодня идём на работу и не знаем, вернёмся или нет». Минчане скорбят вместе с родственниками убитого силовика-4

Мы также приносим соболезнования родным и близким погибшего сотрудника органов Госбезопасности.  

«Мы сегодня идём на работу и не знаем, вернёмся или нет». Минчане скорбят вместе с родственниками убитого силовика-7

– За раз потерял все: и семью, и работу. Страна потеряла, можно сказать, героя. Его можно причислить к лику героев, потому что человек исполнял свой долг, не щадя ни себя, ни сил. Зная, что у него действительно за плечами семья и маленький ребенок, вот так вот пошел и грудью принял удар на себя.  

«Мы сегодня идём на работу и не знаем, вернёмся или нет». Минчане скорбят вместе с родственниками убитого силовика-10

– Мы сегодня идем на работу и не знаем, вернемся или нет. Скорбим очень, семье высказываем свои слова и сожалеем, очень сожалеем. Просто очень эмоционально тяжело. И слава богу, что сегодня показали это все. И сегодня нормальный человек в состоянии разобраться, как это все происходило. Очень непонятно, почему жена позволила это сделать. Вот это совершенно непонятно. Поэтому пухом ему земля будет и просто слова скорби родственникам. Очень жаль.  

Читайте также:

«Ответным огнем он был ликвидирован». Сергей Кабакович озвучил подробности убийства сотрудника КГБ

«Безнаказанным это не останется». Лукашенко отреагировал на убийство сотрудника КГБ

Гайдукевич: «С террористами-экстремистами разговоров быть не должно никаких абсолютно»

# Убийство # происшествия # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Виталий Леонович об убийстве силовика: мы должны калёным железом вот это БЧБ-отродье выгнать
29 сентября 2021 10:40

Виталий Леонович об убийстве силовика: мы должны калёным железом вот это БЧБ-отродье выгнать

На границе с Литвой мигрант со сломанной ногой кричал и звал на помощь. Что произошло?
29 сентября 2021 10:16

На границе с Литвой мигрант со сломанной ногой кричал и звал на помощь. Что произошло?

Гайдукевич: «С террористами-экстремистами разговоров быть не должно никаких абсолютно»
29 сентября 2021 07:56

Гайдукевич: «С террористами-экстремистами разговоров быть не должно никаких абсолютно»