Азарёнок: а кто не может уже полтора года назвать улицу именем Федосюка? Кому мешает герой КГБ, убитый змагаром?

Враги Беларуси не оставляют попыток расшатать наше общество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Понимая, что открытый мятеж поднять не получится, а террористическая угроза ликвидируется силовым блоком, находят различные способы влияния извне. Однако и мы кое-чему уже научились. Григорий Азаренок продолжит в рубрике «Тайные пружины политики». Видео смотрите здесь.

Григорий Азаренок, СТВ:

А вы что, падлюки, думаете, что самые хитрые? На самую хитрую змагарскую онучу найдется приклад со штык-ножом. Как там написал придурочный польско-британский канал? Он кидал меня, швырял, ноги раздирал и автоматом между ног… 61-гадовую Галіну згвалтаваў рускі салдат. Ну так снимайте портки, змагарство. Гвалтаваць будем. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Для начала послушаем врагов. Тех, что поумнее.

Дзе зараз ёсць балоты і лясы? Гэта што такое? Што мы называем балотам? Шэрагі БРСМ, я ў перадачах казаў, шэрагі «Белай Русі», «Рысі». Дык я вось лічу, што людзі, якія зараз у Беларусі на нешта настроеныя, я проста лічу, што яны павінны ўступаць у гэтая шэрагі, быць унутры гэтай сістэмы, бо там партызанка. Балота зараз у БРСМ, лес зараз у «Белай Русі». Приняли. Услышали. Смотрим. Говорят, уже даже на этапе формирования новой партии лезло туда лайно. Всех видим. Всех вышибем.

А что тут у нас. Будзьма. Та самая конторка, связанная с одним из авторов мятежа Белоусовым. Рекомендует фесты, куда можно сходить. Фестываль вулічнай ежы «Vulitsa Ezha». А чего на латинице? Панов потчевать будете? Мсціслаўскі Рыцарскі фэст. Либиры, шляхи цмока и прочее и прочее. Все такое распиаренное. И вроде легальное. И вроде ничего страшного. Мол, просто отдохнуть. А вы думаете, эти падлы порекомендуют «Александрия собирает друзей»? Нет. Они дадут рекламу своих корешей. Своих затаившихся бчбшников. Им надо мясо в Беларуси сохранять. Пехоту. Публично сунешься – ГУБОП срубит. А так – сходите на Вуліцу Ежу, подмигните друг другу и шепните что-нибудь про гуся и чабор. Только тихонько. А дальше как масоны во времена Людовика – тайные знаки друг другу. И тут мы находим – ой, інтэрнэт-крама. Регистрация в Грузии. А нам посылочки шлют. И где-то здесь распределяют.

Смотрим. «Белы і чырвоны – колеры, якія ўмеюць размаўляць». Ничего такого? Дурных няма. Все понятно.

А вот и проектик по истории. «Беларусачка. Неверагодны. Сумленны. Паветрам свабоды дыхаю я». Ой, а что это за паветра свабоды? Не смердит ли оно навозом 20-го года? «Разам і назаўжды. Беларус беларусу беларус». Ой, сколько мы это читали в протестных фейсбучках. Кулончики, браслетики. Ничего страшного? Кто-то в 20-м и в белых браслетах ничего страшного не видел.

Скажут мне – с беларушчынай борюсь. Але я як беларускі нацыяналіст адкажу словамі Янкі Купалы. Гандляры айчынай

Па чужым заказу...

Вынішчыць дашчэнту

Гэтую заразу!

А кто не может уже полтора года назвать улицу именем Федосюка? Кому мешает герой КГБ, убитый змагаром? Ждуны в исполкомах? Ну, дождетесь. Нас дождетесь. Заход двойной. Скоро выборы. Вот такими фестами, музыками, ежами – сохранять в мобилизации массу. Параллельно внедрять свою сволочь в госструктуры. И третий элемент – убаюкивать нас. Успокаивать. Улюлюкивать. Послушайте еще одного совсем неглупого змагара.

Не протестуют люди массово в таких жестких режимах. Это не происходит никогда. Сначала режим расслабляет булки, а потом люди могут массово выходить на протесты. Все истории массовых движений примерно такие. То есть сначала режим слабеет сам, потом люди это чувствуют и чувствуют, что можно выйти.

Нет институтов, которые существовали до 2019-2020 года, которые позволяли некому локальному спорадическому симбиозу гражданского общества и власти, те нити, которые были построены и которые порвались в 2020 году... Если бы, наверное, они были бы намного более, что называется, мощными, то они могли порваться в таком месте, что Лукашенко бы снесли. Так что тот, кто говорит – мечи в ножны – враг. Работай ГУБОП. Работай, КГБ. Работай, СК. Крутись кола. Это колесо, которое мчит нас к триумфу Родины и нашего Президента. Вы тут неделю скакали в предвкушении. Смотрите в видео.