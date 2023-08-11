Не быстрее 25 км/ч! Какие правила должны соблюдать пользователи электросамокатов?

Новости Беларусь. Лето выдалось жарким и в Беларуси. Люди много времени проводят на улице, в том числе используя новые виды передвижения. Все более популярными становятся электросамокаты. Но в желании погонять с ветерком пользователи средств персональной мобильности иногда забывают о технике безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодно с серьезными травмами в больницы попадают несколько десятков человек. Как не стать жертвой сезонного увлечения, разбиралась Диана Головач.

Электросамокаты прочно вошли в нашу жизнь и стали популярным средством передвижения. Устройство достаточно удобное, мобильное и экологичное. Не нужно тратить время в пробках или в ожидании общественного транспорта. Однако есть и обратная сторона.

Упал, очнулся, гипс. Первое знакомство с электросамокатом, подаренным родителями, у одиннадцатилетнего Владика напомнило сцену из популярного советского фильма. Вот только веселого в данном случае мало. Неопытный водитель сильно разогнался, не справился с управлением, а дальше все как в тумане. Крики мамы, тревожный звук сирены скорой помощи. И диагноз – перелом шейки бедра.

Светлана Скрынник, мама пострадавшего:

Мы проходим все, как говорится, мужественно. У нас благодаря хорошим врачам, хорошим специалистам, которые нас оперировали, восстановили трещину, проделали серьезную операцию. Мы сейчас находимся на реабилитации. Я надеюсь, все будет хорошо. И мы еще станцуем и побегаем. Но большая просьба. Родители, уважаемые родители следите за своими детьми и не покупайте дорогих игрушек, которые могут быть опасны для ваших детей.

К совету стоит прислушаться, чтобы не повторить судьбу Владика, которому сейчас предстоит долгая реабилитация. Сам же мальчик признается: на электросамокат вновь встанет нескоро. Рост числа травм, связанных с использованием средств персональной мобильности, традиционно приходится на летний период. Причины самые разные: кто-то попал колесом в яму, кто-то просто отвлекся от управления.

Андрей Деманцов, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением 6-й Городской клинической больницы Минска:

Обычно один-два человека за одну-две недели обращаются с травмами. Лежат, при необходимости оперируются. Чаще всего это травмы рук, ног, переломы длинных трубчатых костей, бывают осадненные раны, глубокие раны. Возле парка Челюскинцев установили камеру, которая будет следить за скоростью электросамокатов.

Уже почти год электросамокаты являются полноправными участниками дорожного движения. При их использовании разрешается двигаться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по тротуару либо обочине. Главное – не создавать препятствий для других.